醫務衞生局今日（23日）宣布，原定至今年12月底為受大埔宏福苑火災影響居民提供的中、西醫義診、牙醫免費鑲配假牙服務，以及醫管局全額醫療費用豁免安排，延長4個月至明年4月30日。



醫衞局向宏福苑災民提供的醫療支援。（政府新聞處圖片）

醫衞局局長盧寵茂指，醫衞局統籌私營家庭醫生、私家醫院、中醫師和牙醫為受影響居民提供義診服務，得到業界全力支持。過去一年，私營醫護同業積極參與義診，並一再配合醫衞局安排，三度延長義診服務。

醫衞局局長盧寵茂。（資料圖片／湯致遠攝）

康健中心熱線累計接641人次來電

基層醫療署會繼續以全港18區地區康健中心／站（統稱康健中心）為樞紐，為受影響居民統籌及協調各項所需的基層醫療服務。康健中心自去年12月1日起設立熱線，為受影響居民安排個人化個案管理服務，提供醫療支援，包括配對私營醫療界別義診、轉介接受所需醫療、護理和藥物服務等。截至10月30日，18區康健中心熱線累計接獲641人次的來電。

基層醫療署會繼續以全港18區地區康健中心／站（統稱康健中心）為樞紐，為受影響居民統籌及協調各項所需的基層醫療服務。圖為油尖旺地區康健中心。（資料圖片／林遠航攝）

中西醫義診延長至明年4月30日

醫衞局自去年12月起推出家庭醫生義診計劃、中醫義診服務和牙醫免費鑲配假牙服務，支援受影響居民的基層醫療服務需要，早前已兩度延長。為支援受影響居民的基層醫療需要，上述計劃將進一步延長4個月至明年4月30日，服務模式維持不變。截至10月30日，康健中心累計已處理共266宗轉介。

醫管局醫療服務費用豁免至明年4月30日

宏福苑共8座樓宇的所有居民，包括外籍家庭傭工可享全額醫療費用豁免的安排，將同樣延長至明年4月30日，涵蓋醫管局轄下的住院、家庭醫學及專科門診（包括精神科專科門診）、急症室、日間醫院、日間程序、社區服務及中醫診所暨教研中心。截至10月30日，醫管局已為約2,500名受影響居民免費提供所需醫療服務。

基層醫療署與醫管局亦會為有醫療需要的受影響居民提供優先預約家庭醫學門診服務及中醫診所暨教研中心服務。

各項心理健康支援將繼續運作

各項心理健康支援將會繼續運作，包括「情緒通」18111精神健康支援熱線、醫管局24小時「精神健康專線」、協助失去親人的家庭的「守望．同行」支援計劃，以及為有宏福苑居民入住的過渡性房屋項目加強精神健康支援的「凝聚．同行」計劃等。

由事發至今年10月底，「情緒通」18111精神健康支援熱線已接聽約870宗與火災相關的來電。截至10月底，「精神健康專線」則共收到130宗與火災相關來電，其中66宗來電來自受影響市民。

醫衞局稱，會繼續與公私營醫療界別緊密合作，並透過地區康健中心網絡，為受影響居民提供全面的醫療支援，助居民身心同步康復。