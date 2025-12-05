宏福苑大火義診｜已有逾140位醫生參與　視情況研增免費診治次數

大埔宏福苑發生五級火，造成大量居民死傷。基層醫療署周四（4日）公布，設立家庭醫生義診計劃，為受火災影響的居民提供3次免費診症，基層醫療健康專員彭飛舟表示，現有超過140名私家醫生參與計劃，涵蓋170個服務點，當中包括4間私家醫院。他續指，會有康健中心護士，持續跟進居民的情況，並會持續觀察需求，視乎情況考慮延長計劃，或增加免費診治的次數。



基層醫療署會將義診醫生名單給予宏福苑居民，讓他們在同區附近找到醫生，後再幫忙配對。（資料圖片/梁鵬威攝）

基層醫療健康專員彭飛舟指過去一星期地區康健中心在9個庇護站均有建立醫護站，有很多私家醫生先自願參與醫護工作。（資料圖片/黃浩謙攝）

基層醫療署公布設立家庭醫生義診計劃支援受大埔火災影響的居民，按個案情況和居民意願，配對私營醫療界別家庭醫生義診或醫院管理局家庭醫學門診服務。

基層醫療健康專員彭飛舟：至明年2月28日提供3次免費服務

基層醫療健康專員彭飛舟在港台節目《千禧年代》中表示，相關計劃已經開始，指過去一星期地區康健中心在9個庇護站均有建立醫護站，有很多私家醫生先自願參與醫護工作。隨著庇護中心開始關閉，居民轉至過渡性房屋，從今日起至明年2月28日，參與計劃的醫生會提供3次免費服務，包括精神醫療等的服務。

逾40名私家醫生參與計劃 涵蓋170個服務點 包括4間私家醫院

彭飛舟說，現有超過140名私家醫生參與計劃，涵蓋170個服務點，當中包括4間私家醫院，居民通過康健中心的安排，便可配對有關醫生。他指，會將義診醫生名單給予居民，讓他們在同區附近找到醫生，後再幫忙配對。他續指，會有康健中心護士，持續跟進相關居民的情況，並會持續觀察需求，視乎情況考慮延長計劃，或增加免費診治的次數。

12月3日，從大埔宏福苑附近屋苑望向各棟被燒過的大廈。（資料圖片/梁鵬威攝）

早前醫管局公布，為受火災影響的居民，提供全額醫療費用減免，涵蓋家庭醫學門診，康健中心的個案經理，會協助居民配對醫管局家庭門診。彭飛舟指，在過去一星期，已協助300多位居民進行藥物復配至下年的時間。