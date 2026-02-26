宏福苑｜免費中西醫義診及牙醫鑲配假牙服務　延長6個月至8月底

大埔宏福苑大火發生至今近三個月，醫衞局今日（26日）宣布，為受災居民提供的免費中、西醫義診和牙醫免費鑲配假牙服務，將延長6個月至今年8月31日。



截至2月24日，在火災中送往不同公立醫院接受治療的79名傷者中，已經有78名先後康復出院，餘下一名傷者情況穩定，醫護人員會繼續為傷者提供合適的治療及照顧。



康健中心熱線累計接獲435人來電

基層醫療署統籌全港18區康健中心自去年12月1日起設立熱線，為受影響居民安排個人化個案管理服務，包括配對私營醫療界別家庭醫生和中醫師義診、按需要協助居民處理醫管局門診的覆診安排及覆配藥物事宜、轉介接受所需醫療、護理和藥物服務，以及心理支援。截至2月24日，十八區康健中心熱線累計接獲435人次的來電。

免費中西醫義診及牙醫免費鑲配假牙服務 延長6個月

醫衞局自去年12月起推出家庭醫生義診計劃、中醫義診服務和牙醫免費鑲配假牙服務，支援受影響居民的基層醫療服務需要。康健中心個案經理會按情況及居民意願，安排他們接受家庭醫生和中醫各三次免費診症，服務涵蓋藥物及相關治療；以及至少一次免費牙醫診療及一次跟進服務（視乎診療需要），服務涵蓋鑲配假牙和口腔治療服務。截至2月24日，康健中心累計已處理合共224宗轉介。

為持續支援受影響居民的基層醫療需要，經有關參與私營醫療同仁及機構同意，醫衞局會延長計劃及服務6個月至今年8月31日，服務模式將維持不變。

醫管局為2000居民提供醫療服務

醫管局亦會繼續為受影響居民提供所需醫療服務。宏福苑所有居民包括外籍家庭傭工，均可享有全額醫療費用豁免安排至今年12月31日，涵蓋醫管局轄下的住院、家庭醫學及專科門診，包括精神科專科門診）、急症室、日間醫院、日間程序、社區服務及中醫診所暨教研中心。截至2月24日，醫管局已為約2,000名受影響居民提供所需醫療服務。

同時，基層醫療署與醫管局亦會為有醫療需要的受影響居民，提供優先預約家庭醫學門診服務及中醫診所暨教研中心服務。居民可透過醫健通流動應用程式中「支援火災影響居民—家庭醫學門診優先預約」圖示，按指示優先預約醫管局家庭醫學門診服務，或透過電話優先預約醫管局中醫診所暨教研中心服務。

火災傷者獲全額費用豁免 心理健康支援繼續運作

至於所有在是次火災中因受傷而送往醫管局轄下公立醫院的傷者，其整個治療和復康過程所需的醫療服務（包括藥物及醫療器械）均會獲全額費用豁免。

現有的心理健康支援將會繼續運作，包括「情緒通」18111精神健康支援熱線、醫管局24小時「精神健康專線」，以及「守望．同行」災後喪親家庭支援計劃等。其中，精神健康支援熱線在事故當日已即時增派人手，並加強對接聽員的訓練，以應對市民因事件而可能產生的情緒困擾。由事發至2月24日，熱線已接聽超過29,000宗來電，其中約770宗來電與火災相關；WhatsApp功能亦已處理超過1,400宗信息，其中約50宗與火災相關。

醫管局24小時「精神健康專線」由精神科護士接聽，為求助者就精神健康事宜提供專業意見及支援，包括提供風險評估及按求助者需要適切安排轉介醫管局精神科服務。截至2月24日，「精神健康專線」共收到111宗與火災相關來電，其中48宗來電來自受影響市民。