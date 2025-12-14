宏福苑火災｜醫管局明起向災民提供中醫義診　中醫院豁免醫療費用

大埔宏福苑大火後，災民身心康復路漫長。醫管局宣布，明日起至明年2月28日，為受影響居民提供免費中醫診症服務最多三次；香港中醫醫院和18區中醫診所暨教研中心，亦向災民提供全額醫療費用減免至明年12月31日。



大埔宏福苑大火後，災民身心康復路漫長。(資料圖片)

災民可獲3次免費中醫診症服務

醫管局指，中醫義診服務將於明日起推出，宏福苑共八座樓宇的所有居民，包括外籍家庭傭工，可由明日起至明年2月28日，經全港十八區地區康健中心或康健站，安排接受最多三次免費中醫診症服務，包括按病情需要，提供藥物及相關的治療。中醫義診服務範圍涵蓋情緒變化、失眠、心悸；咳嗽氣喘、咽乾喉癢；身體虛弱、疲倦、食慾不振、消化不良；以及痛症和筋骨損傷等。

有醫療需要的受影響居民，可致電任何一間康健中心的熱線電話或親身前往中心尋求協助，不受現時的居住地點限制。醫管局指，現時已有150名中醫師參與中醫義診服務，涵蓋超過170個服務點。

公院治療災民 獲中醫院全額醫費豁免

另外，因宏福苑火災受傷而曾送往醫管局轄下的公立醫院的傷者，均可獲香港中醫醫院全額醫療費用豁免至明年12月31日。有關豁免涵蓋香港中醫醫院所有政府資助服務，包括全科門診、分科門診、綜合專職醫療門診、日間住院、特項西醫診斷程序及藥物（出院取藥）。

相關人士可在求診期間向香港中醫醫院表明身分，並提供基本個人資料，包括姓名、身份證號碼及住址），以便辦理有關安排。

18區中醫診所全額醫療費用減免

至於醫管局轄下的中醫診所暨教研中心，由12月2日起，至明年12月31日，向災民提供全額醫療費用減免安排，涵蓋中醫診所政府資助門診服務，即內科、針灸及骨傷或推拿。

相關人士可於中醫診所的服務時間內致電或經「18區中醫診所」流動應用程式預約服務。此外，醫管局轄下的公立醫院、日間醫療中心、門診的中西醫協作服務，亦會豁免相關人士的服務費用。