宏福苑火災｜居民可獲3次私家醫生義診　康健中心助安排覆診配藥

基層醫療署今日（4日）公布設立家庭醫生義診計劃，支援大埔宏福苑火災受影響居民，超過140名私營家庭醫生參加義診計劃，涵蓋4間私家醫院。居民即日起至明年2月28日，可經康健中心安排接受最多3次免費診症，稍後亦會有醫衞局中醫藥處統籌的中醫義診服務。康健中心亦會協助居民協調覆診、覆配藥物、轉介醫療服務及心理支援等。



另外，位於臨時庇護中心、由基層醫療署統籌的醫療站，至今已為超過2,000人次提供醫療及心理支援服務。醫療站會維持運作，直至中心關閉。



居民即日起至明年2月28日，可經康健中心安排接受最多3次免費診症。（資料圖片／陳葦慈攝）

140名私家醫生參與義診計劃

基層醫療署表示，全港十八區康健中心已安排個案經理，全面跟進受影響居民的基層醫療需要，並按情況和他們的意願，配對私營醫療界別家庭醫生義診或醫管局家庭醫學門診服務。

現時家庭醫生義診計劃有超過140名私營家庭醫生參加，涵蓋170個服務點，當中包括四間私家醫院，名單可參考網站。受影響居民可由即日起至明年2月28日，經康健中心安排接受最多三次免費診症和處方藥物。服務包括根據病歷提供補充藥物、跟進火災後帶來的創傷，例如呼吸系統疾病，以及處理相關的壓力及焦慮症狀。

有醫療需要的受影響居民可致電任何一間康健中心的熱線電話或親身前往康健中心尋求協助，不受現時的居住地點限制。本身已是康健中心會員的受影響居民亦可直接聯絡其所屬的康健中心。

大埔宏福苑火警，12月3日大批宏志閣居民返回單位取物品，有人帶同行李篋。（梁鵬威攝）

康健中心協調居民覆診及覆配藥物

康健中心已開始為受影響居民提供個人化個案管理服務，包括協調覆診安排及覆配藥物事宜、轉介接受特殊醫療、護理和藥物服務，以及心理支援。受影響居民可通過熱線電話而無需親自前往中心登記，應急過渡性房屋營運商和社署社工亦可協助轉介。