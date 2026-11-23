香港基督教服務處今年4月至6月邀請三間中學、共1,390名中學生使用「校本AI Chatbot系統」，並於今日（23日）發布相關使用狀況研究報告，結果顯示，三校共302名學生使用校本AI Chatbot 聊天後，有47人被學校社工界定為需要關注，當中7成並非學校社工正跟進的個案，服務處認為反映系統能有效識別未敢主動求助的學生。



其中一間參與計劃的中學校長表示，學生與人工智能的對話反映學生日常壓力，相關資料及數據有助校方及早掌握學生需要，亦令學校社工更容易找到有需要支援、但未敢向外界求助的學生。



服務處倡議更多學校實行「人機協作」的支援模式，由校本AI Chatbot隨時隨地回應學生，並由教師及社工提供跟進服務及關懷，同時建議政府提供資助及技術支援等，推動學校及社福機構安全應用人工智能。



香港基督教服務處今日（23日）公布「校本AI聊天機械人使用狀況研究報告」，顯示三間中學共302名學生使用起AI Chatbot 聊天，有47個個案被學校社工界定為需要關注，當中約七成並非學校社工正跟進的個案。（張智浩攝）

研發校本AI聊天機械人 降學生求助門檻

香港基督教服務處自去年起推行名為「Mindbuddy 成長小助手」計劃，與科技公司及三間夥伴學校合作，研發校本AI聊天機械人，建立全天候且低門檻的求助渠道，向有需要支援、但未敢向外界求助的學生提供協助。

服務處今日（23日）公布「校本AI聊天機械人使用狀況研究報告」，計劃於今年4月至6月期間進行，有來自3間中學、共1,390名中學生獲邀使用校本AI Chatbot系統，有580名學生完成登記，當中有52.1%、302位學生曾與校本AI Chatbot開展對話，對話主題數目共有319個，平均每名進行對話的學生涉及 1.06 個主題。

香港基督教服務處今日（23日）公布「校本AI聊天機械人使用狀況研究報告」，顯示三間中學共302名學生使用起AI Chatbot 聊天，有47個個案被學校社工界定為需要關注，當中約七成並非學校社工正跟進的個案。（張智浩攝）

AI識別47個案需關注 7成無學校社工跟進

在所有對話中，有47個個案被學校社工界定為需要關注，當中有46個屬於日常隱性壓力，即一些看似細碎但持續累積、不易察覺，卻會對情緒、 動力與健康造成負面影響的壓力，例如學業壓力、同儕關係等，當中有1宗為具有潛在危機並需要進一步介入，即懷疑有自殘或輕生傾向等等。該47個個案中，有約7成此前無社工跟進。

發高危訊息 如涉輕生意向 即時啟動校本支援機制

香港基督教服務處學校社會工作服務督導主任梁文珊表示，數據反映校本AI Chatbot能有效識別有隱性需要的學生，而服務處和學校已安排專責社工定期檢視學生與AI Chatbot的對話內容，當學生於校本AI Chatbot表達高危訊息時，例如有關輕生等意向時，系統會即時鼓勵學生致電24小時熱線及真人輔導服務，並同時啟動校本支援機制，由教師或學校社工於校內跟進，為學生提供支援。

香港基督教服務處學校社會工作服務督導主任梁文珊表示，當學生於校本AI Chatbot表達有關輕生意向等高危訊息時，系統會即時鼓勵學生連結24小時熱線及真人輔導服務，並由教師或社工為學生提供支援。（張智浩攝）

校長：用AI輔助尋找到有需要協助的學生

其中一間參與計劃的中學，中華基督教會譚李麗芬紀念中學校長甄靄齡表示，在計劃中人工智能化身成校園裏供學生抒發意見和情緒的樹洞，從學生與人工智能的對話反映了學生日常的隱性壓力，例如學習壓力、朋輩相處等等，相關資料及數據可助校方及早掌握學生需要，亦令學校社工更容易找到有需要支援、但未敢向外界求助的學生。

她強調，人工智能只能為學生提供簡單情緒支援，並作輔助尋找到有需要協助的學生，無法取代教師和社工在現實中為學生提供支援的角色。

中華基督教會譚李麗芬紀念中學校長甄靄齡表示，學生與人工智能對話可令學校社工更容易找到有需要支援、但未敢向外界求助的學生。（張智浩攝）

倡「人機協作」 AI即時回應 教師社工跟進關懷

服務處倡議更多學校實行「人機協作」的支援模式，即校本AI Chatbot隨時隨地回應學生，而教師及社工提供跟進服務及關懷，會研究能否將計劃推廣到更多學校，又建議政府提供資助及技術支援等，推動學校及社福機構安全應用人工智能。