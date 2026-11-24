名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(24日）在高等法院續審，蔡的前夫、第三被告鄺港智繼續接受其父鄺球的大律師戴偉奧盤問。



大律師戴偉奧指出，鄺港智曾去信警方，指他可提供口供，以獲豁免起訴。鄺港智認曾去信要求和警方會面，並稱要：「講番真相。」他亦有向警方透露，他願意指證父親鄺球。鄺港智又稱，他想成為特赦證人，以他理解，擔任控方證人，便代表警方不起訴該人，惟警方最終沒有豁免起訴他。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智，認曾去信警方想轉做特赦證人。(資料圖片)

次被告鄺球，是鄺港智的父親。(資料圖片)

女死者蔡天鳳。（網上圖片)

首被告鄺港傑，是鄺港智的兄長。(資料圖片)

兄長律師昨盤問指鄺港智失控殺死蔡

代表兄長鄺港傑的大律師Trevor Beel昨在盤問時稱，鄺港智案發當日在七人車上，因被蔡天鳳責罵至失控，「火遮眼」下殺死了蔡。父親鄺球為了保護鄺港智，幫鄺港智「執手尾」處理蔡的屍體。鄺港智否認這說法。

鄺港智自辯有不同說法

鄺港智自辯時指，蔡天鳳因知其父鄺球與她的子女見面，蔡大怒下要求立即與鄺球見面講清楚，其兄即駛車到大美督，讓蔡與鄺球在車上單獨傾談，期間他們兩兄弟曾離開該七人車數分鐘往吸煙，他們回到車上時，發現蔡已倒地沒有知覺，鄺球只叫他們先一同駛車回龍尾村。他到龍尾村後離開，並再無回單位，後來看01才知蔡被肢解。

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