方圓企業服務集團（香港）有限公司（方圓）一名60歲前公司秘書部總監，涉於兩年多期間收受另一間同業公司董事合共34,200元賄款，私下將兩名方圓客戶轉介予對方，涉及合約總值逾30萬元。涉案前總監今日（24日）在東區裁判法院承認四項代理人接受利益罪及一項欺詐罪，還押懲教署看管至12月8日判刑，並須向方圓歸還34,200元賄款。



廉政公署。（資料圖片）

60歲被告蘇淑儀，案發時為方圓公司秘書部總監。她今日（24日）承認四項代理人接受利益罪，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條，以及一項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條；另有三項相類罪行獲控方不提證供起訴。裁判官王證瑜將案件押後至12月8日判刑，以待索取被告的背景報告，其間被告須還押懲教署看管，同時頒令被告向僱主方圓歸還涉案的34,200元賄款。

案情指，2021年3月至2023年12月期間，方圓先後接獲兩名客戶提出服務要求，分別涉及擬備年度內部監控檢討報告，以及提供公證及文件加簽服務。被告期間涉收受卓富德企業服務有限公司（卓富德）一名董事合共34,200元賄款，私下將該兩名客戶轉介予卓富德，相關合約總值逾30萬元。

東區裁判法院。（資料圖片）

此外，被告又向其中一名客戶訛稱方圓無法提供公證及文件加簽服務，詐騙該名客戶以15,000元委聘卓富德提供有關服務。調查顯示，相關服務收費僅約為4,500元，卓富德從中賺取利潤後，將當中4,200元轉帳予被告。

廉政公署表示，方圓在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由廉署人員潘德賢代表出庭。