首位香港太空人黎家盈即將返航，香港太空館將於明日（25日）起至明年7月19日，在大堂舉行「逐夢太空—航天員的天宮日誌」展覽，供市民及遊客免費參觀。展覽設四個展區，展出黎家盈親筆簽名的標識徽章，亦設有打卡位，讓參觀者化身航天員，模擬在天宮太空站失重環境中飄浮的狀態。館方預料最終能吸引50萬人到場參觀。



香港太空館將於明日（25日）起至明年7月19日，在大堂舉行「逐夢太空—航天員的天宮日誌」展覽。（湯致遠攝）

香港太空館將於明日（25日）起至明年7月19日，在大堂舉行「逐夢太空—航天員的天宮日誌」展覽。（湯致遠攝）

「逐夢太空—航天員的天宮日誌」展覽設有四個展區，首個展區設有天宮太空站1比50的模型，並設可觸式屏幕，簡介天宮空間站的基本構型，包括天和核心艙、問天實驗艙及夢天實驗艙。

展覽設歷年任務標識徽章，並展出黎家盈親筆簽名的標識徽章。（湯致遠攝）

展覽設歷年任務標識徽章，並展出黎家盈親筆簽名的標識徽章。（湯致遠攝）

展覽設歷年任務標識徽章，並展出黎家盈親筆簽名的標識徽章。（湯致遠攝）

第二個展區則展示歷年任務標識徽章，當中包括黎家盈的親筆簽名徽章，並展示天韻相機模型、第二代「飛天」艙外航天服1比1複製品；天宮機械臂，讓參與者體驗如何使用機械臂轉移物品。

展覽展出第二代「飛天」艙外航天服一比一複製品。（湯致遠攝）

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另外，第三個展區展出空間站睡眠區，包括天宮空間站使用的睡袋複雜品，並會以展板介紹航天員的餐飲。該區並設打卡位，讓參觀者化身航天員，模擬在天宮太空站失重環境中飄浮的狀態。第四個展區則簡介香港一直為國家航天事業作出的貢獻。

展覽設有打卡位，讓參觀者化身航天員，模擬在天宮太空站失重環境中飄浮的狀態。（湯致遠攝）

香港太空館館長蘇柱榮表示，乘着近期「神舟二十三號」及「神舟二十四號」任務引發公眾對中國航天的興趣，展覽向觀眾介紹中國載人航天發展，希望藉此啟發年輕一代、學生及小朋友投身載人航天發展，貢獻國家。他預計，展覽最終能吸引50萬人到場參與。