今天（11月24日）上午，神舟二十四號載人飛行任務新聞發佈會在酒泉衛星發射中心召開。發言人表示，航天員黎家盈在神舟二十三號任務中擔任載荷專家，在空間科學研究、技術試驗和科普授課等方面很好完成了各項任務。



黎家盈展示太空中的物理現象，包括擰一塊濕毛巾時，水不但沒有流下，反而依附毛巾表面。（香港01直播截圖）

看到黎家盈的經歷，令澳門濠江中學學生洪羽熙很期待澳門未來也有太空人能參與任務。（洪戩昊攝）

發言人介紹，航天員黎家盈在神舟二十三號任務中擔任載荷專家，在空間科學研究、技術試驗和科普授課等方面很好完成了各項任務。

她同隊友與地面科研人員密切配合、高效協同，完成了空間水稻多代遺傳穩定性與環境適應性調控的分子機理研究等科學實驗。在出艙活動中，她在艙內操作機械臂，為航天員朱楊柱、張志遠提供了有力支持，輔助兩名隊友順利完成了太陽翼維修和空間碎片防護裝置安裝等任務。

期間，航天員黎家盈亦在跑步機上積極鍛鍊體能，以對抗失重環境及預防骨質疏鬆。期間，航天員黎家盈亦在跑步機上積極鍛鍊體能，以對抗失重環境及預防骨質疏鬆。（微博＠載人航天小喇叭）

黎家盈與隊友致敬長征勝利90周年：我們不負重託。（截圖）

在「天宮課堂·港澳專場」授課活動中，她與隊友共同擔任「太空教師」，通過天地連線向青少年生動演示微重力實驗，介紹航天員如何在空間站開展科研活動，讓港澳同胞直觀了解祖國航天事業的輝煌成就，厚植愛國情懷，取得熱烈反響。

發言人介紹，巴基斯坦航天員完成短期聯合飛行任務後，隨神舟二十三號載人飛船返回，神舟二十三號乘組中的1名航天員將繼續在軌駐留，完成一年期在軌駐留試驗。執行一年期在軌駐留試驗的是朱楊柱，意味黎家盈將與神二十四乘組中的巴基斯坦航天員一起於下周返回地球。有內地航天圈消息指，神舟二十三號的返回窗口大約在11月30日清晨。