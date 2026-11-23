中國載人航天即將迎來首次中外航天員聯合飛行任務。搭載神舟二十四號載人飛船的長征二號F遙二十四運載火箭組合體，已於上周六（21日）完成發射前最後一次全區合練，預計本周三（25日）發射升空。在軌駐留近半年的神舟二十三號乘組正密鑼緊鼓整理物資，準備「會師盛宴」迎接新乘組及首位巴基斯坦航天員。



在軌駐留近半年的神舟二十三號乘組正密鑼緊鼓整理物資，準備「會師盛宴」迎接新乘組及首位巴基斯坦航天員。（微博＠載人航天小喇叭）

在軌駐留近半年的神舟二十三號乘組。（微博＠載人航天小喇叭）

神廿三騰出資源 備「太空會餐」迎客

據中國載人航天工程官方微博，神舟二十三號3名航天員在軌工作接近半年，除推進多項空間科學實驗外，近日亦忙於迎接新乘組。

天宮太空站內放滿各類收納袋，乘組正整理生活物資、打掃睡眠區及檢查太空廚房，並將站內氧氣、用水及生活資源切換至滿足6人同時在軌駐留的消耗需求。

鑑於神廿四將迎來中國太空站首位外籍航天員，神廿三乘組特別預備「太空會餐」款待遠道而來的客人。期間，航天員黎家盈亦在跑步機上積極鍛鍊體能，以對抗失重環境及預防骨質疏鬆。

期間，航天員黎家盈亦在跑步機上積極鍛鍊體能，以對抗失重環境及預防骨質疏鬆。（微博＠載人航天小喇叭）

兩乘組交接一周 一人留軌一年

按任務規劃，神舟二十四號升空進駐後，兩個乘組將共同在軌生活約一星期，神廿三乘組將帶領新乘組熟悉艙內環境並進行工作交接。其後，執行短期飛行任務的巴基斯坦航天員，將隨神廿三乘組的兩名航天員一同乘坐飛船返回地球。

至於神廿三餘下的一名航天員，則會繼續留在太空站執行為期一年的在軌駐留試驗。具體留守人選將於神舟二十四號任務新聞發佈會上正式揭曉。

神舟二十四號計劃近日擇機實施發射，船箭組合體17日轉運至發射區。（央視新聞）

根據航空警告，神舟二十四號將於2026年11月25日早上8點左右，從酒泉衛星發射中心發射升空。（FAA截圖）

據此前報道，雖然中國官方尚未公佈火箭的具體發射時間和乘組名單，但根據11月20日下午美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）發佈的航空警告，綜合過往發射經驗，若無意外，神舟二十四號的發射時間鎖定在11月25日上午8時15分前後。