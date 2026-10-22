神舟廿三號｜黎家盈與隊友致敬長征勝利90周年：我們不負重託

《新華社》報道，中國工農紅軍長征勝利90周年到來之際，正在中國空間站執行任務的神舟二十三號航天員乘組，以在軌視像形式向偉大長征深情致敬，告慰紅軍先輩「任務進展順利，祖國繁榮昌盛，我們不負重託」。



黎家盈與隊友致敬長征勝利90周年：我們不負重託。（截圖）

1934年10月至1936年10月，紅軍將士面對敵軍圍追堵截，轉戰萬里，歷盡艱險，勝利完成彪炳史冊的偉大長征。

中國空間站飛臨祖國上空時，中國首位香港航天員黎家盈透過舷窗凝望着地球家園，地球上那條蜿蜒曲折的「紅飄帶」彷彿穿越時空依然清晰。她有感而發：「九十載春秋流轉，長征從未褪色，只是從大地鋪展到了星河。」

1956年10月，國防部第五研究院成立，中國航天事業在一窮二白的基礎上艱難起航，一代代航天人傳承長征精神，自力更生、勇闖難關，實現了從無到有、從弱到強的歷史性跨越。

黎家盈與隊友致敬長征勝利90周年：我們不負重託。（截圖）

「70年來，中國航天人為民族復興而飛，以一腔熱血鑄就大國重器，用一枚枚長征火箭刺破九重雲天，在浩瀚星海中不斷標記國家嶄新高度，向着星辰大海發起一次又一次新的長征。」首次飛天的航天員張志遠說。

神舟二十三號乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，分別為航天飛行工程師、航天駕駛員、載荷專家，涵蓋了中國現役3種航天員類型。其中，指令長朱楊柱是二度飛天，曾執行過神舟十六號任務；張志遠、黎家盈均為首次出征太空。

「90年前，中國工農紅軍為民族生存而戰，以血肉之軀踏破萬水千山，用鋼鐵意志征服人類生存極限。」回望長征歲月，朱楊柱說，「一種初心，跨越90年於天地之間完成了一場最深情的相遇。神舟二十三號乘組在中國空間站，向先輩們報告：任務進展順利，祖國繁榮昌盛，我們不負重託。」

神舟二十三號任務是空間站應用與發展階段第7次載人飛行任務。今年5月24日深夜，神舟二十三號3名航天員駕乘神舟飛船飛赴蒼穹，至今已出差太空近5個月。進駐空間站以來，他們狀態穩定、工作有序，穩步推進各項既定在軌任務，順利完成了對太陽翼進行艙外維修、空間應用載荷出艙等任務。