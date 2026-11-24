【Omart／MegaBox／Iwatani／Tempur】大型倉儲式超市「Omart」出售一款日本「Iwatani」手提氣體卡式爐引發安全及合規關注，產品被指未經總代理引入、不在認可名單上的平行進口水貨，未獲氣體安全監督的書面批准（爐身附有一個「GU」標誌以作識別）。同一品牌的其他兩款水貨型號亦曾於2024年遭機電工程署呼籲停用。



機電署今晚（24日）回覆表示接獲市民舉報，指位於九龍灣的Omart商店懷疑售賣違規的氣體用具，隨即派員到涉事商店調查，並檢走共129個未獲機電工程署署長批准、以及沒有附有「GU」標記的手提卡式石油氣爐。據悉，商店已聯絡相關顧客，安排回收產品。



大型倉儲式超市「Omart」進駐香港。（資料圖片/翁鈺輝攝）

社交平台Threads有帖文指，該款在日本Costco售價為4,178日圓（折合約209港元）的卡式爐，在Omart售價為299港元，較日本售價高出約四成。帖文又指，Omart出售的該款「Iwatani」手提氣體卡式爐屬平行進口水貨，並非由香港總代理「香港岩谷」引入，亦不在本港的認可名單上。

社交平台Threads有帖文指，一款在日本Costco售價為4,178日圓（折合約209港元）的卡式爐，在Omart售價為299港元，較日本售價高出約四成。該款「Iwatani」手提氣體卡式爐屬平行進口水貨，並非由香港總代理「香港岩谷」引入，亦不在本港的認可名單上。（hkmalls@Threads）

翻查資料，2024年8月「Iwatani」牌「CB-TS-PLS」和「CB-WA-35F」手提卡式石油氣爐，兩款型號均未獲氣體安全監督（即機電署署長）的書面批准，而獲批准的住宅式氣體用具必須附有「GU」標誌，機電署因而呼籲市民停用。帖文所指的卡式爐，型號為「CC-SS-1-C0」，並不在機電署在9月1日最後更新的「住宅式氣體用具的認可清單 (石油氣)」名單內。

機電署接舉報 檢走129個涉事手提卡式石油氣爐

機電署晚上回覆指，於周一（23日)下午接獲市民舉報，指位於九龍灣的Omart商店懷疑售賣違規的氣體用具，隨即派員到涉事商店調查，並檢走共129個未獲機電工程署署長批准以及沒有附有「GU」標記的手提卡式石油氣爐。據悉，商店已聯絡相關顧客，安排回收產品。署方會繼續進行調查，如有證據顯示有人違反《氣體安全條例》，會考慮作出檢控。

Serenity by Tempur-Pedic涼感舒壓太空記憶枕。（資料圖片/張智浩攝）

盒上表明產品是美國製造。（資料圖片/張智浩攝）

千元枕頭賣$299實屬美版非丹麥製 海關稱會了解事件 如違規會執法

另外，Omart開幕當日出售標榜299元限量發售「價值過千元」的「Serenity by Tempur-Pedic」太空記憶枕，實為美國製造的特供版本，與售價逾千元的丹麥製「Tempur」行貨在產地、規格及物料密度上均不同，而美國Costco網站標價僅31.99美元（折合約250港元）。

海關回覆指，暫未接獲相關舉報，但會了解事宜，如發現違反《商品説明條例》的情况，會採取適當的執法行動。