【Omart／MegaBox／Tempur】《香港01》早前報道，大型倉儲式超市「Omart」開幕當日標榜299元限量發售「價值過千元」的「Serenity by Tempur-Pedic」太空記憶枕，實為美國製造的特供版本，與售價逾千元的丹麥製「Tempur」行貨在產地、規格及物料密度上均不同，美國Costco網站標價僅31.99美元（折合約250港元）。店方負責人今日（24日）回應事件稱，299元售價並未計入運費、稅費等成本，店方本已是蝕賣，市民亦毋須飛往當地便能入手優惠枕頭。



Omart早前在社交平台公布，市民可以299元買到價值過千元的Serenity by Tempur-Pedic涼感舒壓太空記憶枕。（Instagram 截圖）

丹麥製造售逾千港元 美國製造Costco售約250港元

Omart早前曾在其社交平台公布，市民可以299元買到價值過千元的Serenity by Tempur-Pedic涼感舒壓太空記憶枕，優惠只限開幕當日。該款記憶枕在店舖開幕日吸引不少市民搶購，很快已被一掃而空。

記者留意到，Omart出售的Serenity by Tempur-Pedic涼感舒壓太空記憶枕是美國製造，在Costco的網站上，這款枕頭定價為31.99美金，約250港元。

真正價值過千元的是行貨「Tempur」，產品在丹麥製造；而「Tempur-Pedic」實為美版，於美國製造。

《香港01》早前曾就相關產品的宣傳是否不準確向Omart官方查詢，尚待回覆。

Serenity by Tempur-Pedic涼感舒壓太空記憶枕。（張智浩攝）

記者今日直接到店舖了解，負責人蓉蓉承認貨品是由美國購入，但運費、稅費並未計進售價中，故已是蝕賣：「喺美國見到佢平就買返嚟，上次講個三十幾蚊，我哋未計運費、未計稅。喺美國東岸8.8375%、西岸差唔多11%，加拿大12.5%，都未有加入去，呢啲其實都係成本。網民見31.99（美元）係Sale價，如果用返所有嘢加埋落去，我哋係蝕咗。香港市民唔使飛過去、唔使排隊、唔使托返嚟，仲要係比美國平咗嘅價錢，買到一個咁優惠嘅枕頭。」因此枕頭極受歡迎，當日已經售罄。她形容香港人聰明，他們熟悉此品牌及定價，故一開舖便已衝往搶購枕頭。

盒上表明產品是美國製造。（張智浩攝）

▼11月23日．Omart MegaBox大排長龍▼

「Iwatani」牌水貨卡式爐無GU標誌 負責人﹕經驗不足 馬上下架

另外，今日社交平台Threads有帖文指，該款在日本Costco售價為4,178日圓（折合約209港元）的卡式爐，在Omart售價為299港元，較日本售價高出約四成。

帖文進一步指，Omart出售的該款「Iwatani」手提氣體卡式爐屬平行進口水貨，並非由香港總代理「香港岩谷」引入，亦不在本港的認可名單上。同時提醒，「Iwatani」其他款式的平行進口水貨於2024年曾被機電工程署呼籲停用。

翻查資料，2024年8月「Iwatani」牌「CB-TS-PLS」和「CB-WA-35F」手提卡式石油氣爐，兩款型號均未獲氣體安全監督（即機電署署長）的書面批准，而獲批准的住宅式氣體用具必須附有「GU」標誌。

負責人蓉蓉今日亦向《香港01》稱，得悉卡式爐安全成疑，已經馬上將貨品下架，她承認是經驗不足所致，日後會倍加留意。

有市民等候店舖開門。（翁鈺輝攝）

社交平台Threads有帖文指，一款在日本Costco售價為4,178日圓（折合約209港元）的卡式爐，在Omart售價為299港元，較日本售價高出約四成。該款「Iwatani」手提氣體卡式爐屬平行進口水貨，並非由香港總代理「香港岩谷」引入，亦不在本港的認可名單上。（hkmalls@Threads）

根據香港法例第51章附屬法例《氣體安全（雜項）規例》，所有在香港進口、售賣或供應以供在本地使用的住宅式氣體用具（包括手提卡式石油氣爐、煮食爐及熱水爐），必須事先取得氣體安全監督（即機電工程署署長）的書面批准，並在機身貼上專屬的「GU」認可標誌。法例明確規定，任何人如進口或供應未獲批准的住宅式氣體用具，即屬違法，首次定罪最高可被判處罰款10萬港元及監禁12個月。