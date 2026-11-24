【Omart／MegaBox／Iwatani／Tempur】大型倉儲式超市「Omart」出售一款日本「Iwatani」手提氣體卡式爐引發安全及合規關注，產品被指未經總代理引入、不在認可名單上的平行進口水貨，未獲氣體安全監督的書面批准（爐身附有一個「GU」標誌以作識別）；而且同品牌其他兩款水貨型號早於2024年已曾遭機電工程署呼籲停用。《香港01》今日到「Omart」位於九龍灣MegaBox店舖了解，負責人承認有失誤，已經將該款產品下架。



而另一款受爭議的「Tempur」太空記憶枕，負責人指由美國購貨，未有計入稅項，公司是蝕賣。而消費者亦相當精明，於出售當日已極速售罄。



有巿民等候店舖開門。（翁鈺輝攝）

社交平台Threads有帖文指，該款在日本Costco售價為4,178日圓（折合約209港元）的卡式爐，在Omart售價為299港元，較日本售價高出約四成。

帖文進一步指，Omart出售的該款「Iwatani」手提氣體卡式爐屬平行進口水貨，並非由香港總代理「香港岩谷」引入，亦不在本港的認可名單上。同時提醒，「Iwatani」其他款式的平行進口水貨於2024年曾被機電工程署呼籲停用。

社交平台Threads有帖文指，一款在日本Costco售價為4,178日圓（折合約209港元）的卡式爐，在Omart售價為299港元，較日本售價高出約四成。該款「Iwatani」手提氣體卡式爐屬平行進口水貨，並非由香港總代理「香港岩谷」引入，亦不在本港的認可名單上。（hkmalls@Threads）

「Iwatani」牌水貨卡式爐無GU標誌 負責人﹕經驗不足 馬上下架

翻查資料，2024年8月「Iwatani」牌「CB-TS-PLS」和「CB-WA-35F」手提卡式石油氣爐，兩款型號均未獲氣體安全監督（即機電署署長）的書面批准，而獲批准的住宅式氣體用具必須附有「GU」標誌。

機電署因而呼籲市民停用。而帖文所指的卡式爐，型號為「CC-SS-1-C0」，並不在機電署在9月1日最後更新的「住宅式氣體用具的認可清單 (石油氣)」名單內。

Omart負責人蓉蓉今日（24日）向《香港01》稱，得悉卡式爐安全成疑，已經馬上將貨品下架，她承認是經驗不足所致，日後會倍加留意。

Omart負責人表示日後入貨會加倍留意。（翁鈺輝攝）

Tempur太空記憶枕美國製造 負責人﹕未計稅實際是蝕賣

至於《香港01》早前報道，Omart開幕當日標榜299元限量發售「價值過千元」的「Serenity by Tempur-Pedic」太空記憶枕，實為美國製造的特供版本，與售價逾千元的丹麥製「Tempur」行貨在產地、規格及物料密度上均不同，美國Costco網站標價僅31.99美元（折合約250港元）。

蓉蓉指，貨品是由美國購入：「喺美國見到佢平就入貨，上次標價三十幾蚊係未計稅。喺美國東岸8.8375%、西岸11%，加拿大12.5%，都未有加入去，呢啲其實都係成本。網民見31.99美元係售價，我哋係蝕咗。」因此極受歡迎，當日已經售罄。

根據香港法例第51章附屬法例《氣體安全（雜項）規例》，所有在香港進口、售賣或供應以供在本地使用的住宅式氣體用具（包括手提卡式石油氣爐、煮食爐及熱水爐），必須事先取得氣體安全監督（即機電工程署署長）的書面批准，並在機身貼上專屬的「GU」認可標誌。法例明確規定，任何人如進口或供應未獲批准的住宅式氣體用具，即屬違法，首次定罪最高可被判處罰款10萬港元及監禁12個月。