紀錄片《未見之身》（The Body Unseen），今日（24日）於銅鑼灣時代廣場英皇戲院舉行全球首映禮。紀錄片由共享基金會、英皇電影及美亞娛樂資訊集團聯合出資製作。



全國政協副主席、共享基金會（基金會）主席梁振英表示，希望做好國外推廣工作，將中醫中藥與西方、東方國家互鑒。導演 Sebastian Basco（百阡陌）亦表示，希望透過電影，讓外國人認識中藥具現代科學化驗證，消除西方對中醫的誤解及偏見。



紀錄片《未見之身》（The Body Unseen）在港舉行首映禮，全國政協副主席、共享基金會主席梁振英（左三）亦有出席。（梁鵬威攝）

紀錄片《未見之身》（The Body Unseen）在港舉行首映，全國政協副主席、共享基金會主席梁振英（左三）亦有出席。（梁鵬威攝）

走訪中西兩地 從現代科研認識中藥

紀錄片《未見之身》今日（24日）於銅鑼灣時代廣場英皇戲院舉行全球首映禮。電影以中國傳統醫藥與西方現代醫學為主題，探索兩種醫學體系之間的連繫與互補。電影走訪美國哈佛大學、英國牛津大學的實驗室，以及香港、廣州的醫院和武當山。

團隊訪問多位來自世界各地的醫學專家及科學家，探討經絡與間質組織、針灸與大腦反應，以及中藥複方的現代科研等議題，呈現科學界如何運用現代研究方法，重新認識傳統醫學智慧，探索整合治療的未來發展。

紀錄片《未見之身》（The Body Unseen）在港舉行首映。（梁鵬威攝）

紀錄片《未見之身》（The Body Unseen）在港舉行首映，導演百阡陌(戴帽者)與多位嘉賓進行剪綵儀式。（梁鵬威攝）

紀錄片《未見之身》（The Body Unseen）在港舉行首映，導演百阡陌(戴帽者)與多位嘉賓合照。（梁鵬威攝）

向世界推廣中醫 與西方、東方國家互鑒

全國政協副主席、共享基金會（基金會）主席梁振英表示，電影《未見之身》以西方視覺客觀地以全球通用的英語向國外介紹中醫中藥，以及與西醫西藥做比較。他認為，推動中醫藥發展，除了在國內持續促進傳承創新，也需要讓更多海外人士認識其價值。

他又指，西方國家採用西藥之前，同樣在傳統醫藥上使用草藥為主。而且，部份發展中國家的人民難以負擔西藥，但他們擁有草藥的原材料，中成藥對他們來說更容易取得。基金會盼望中醫中藥能促進與西方國家及中東國家的文明互鑒。

全國政協副主席、共享基金會（基金會）主席梁振英指，電影《未見之身》以西方視覺客觀地以全球通用的英語向國外介紹中醫中藥。（林曉儀攝）

電影以科學化實驗 證中藥功效

導演Sebastian Basco （百阡陌）表示，對於非華裔外國人來說，初次聽到中藥時會對此抱持懷疑，消除偏見的唯一途徑，就是透過現代科學化實驗驗證中藥的效用。

導演Sebastian Basco （百阡陌）希望帶領觀眾以不同角度認識人體，消除西方對中醫的誤解及偏見。（梁鵬威攝）

他指出，希望透過電影帶領觀眾以不同角度認識人體，並透過臨床研究及科學證據，呈現現代科學研究與中醫傳統理論之間的連繫，消除西方對中醫的誤解及偏見。

他又透露，電影下一步計劃到美國及歐洲巡迴放映，並希望安排在當地醫學院及大學播放，讓更多海外觀眾認識中醫。