據四川文藝網消息，四川省文聯第九次代表大會於11月20日在成都閉幕並公布結果。網絡短視頻創作者李子柒當選四川省文聯副主席。當選省文聯副主席之後，李子柒將正式站上四川省文藝事業發展的新平台。



綜合內媒《上觀新聞》等報道，會議現場，李子柒透露，目前在拍紀錄片和陪奶奶。她表示，奶奶現在年紀越來越大了，想用更多時間跟她待在一起。「希望未來我的作品能讓全世界的朋友看到一個文化底蘊深厚的中國，一個萬事萬物都可親可愛的中國，一個多元包容、美麗又美好的中國。」

李子柒。（四川衛視）

公開資料顯示，李子柒1990年出生於四川省綿陽市，2015年開始拍攝美食短影片，曾斬獲多項國內外文化傳播類榮譽，創下中文YouTube頻道訂閱的健力士世界紀錄。

2021年7月，李子柒因與運營方發生商業糾紛而停止更新。2024年11月12日，她發佈非遺漆器短視頻，正式回歸，該影片1小時內微博播放量超過759萬次。同年11月，李子柒非遺工作站正式成立，工作站主要圍繞傳統文化的創新性發展及良性生態構建開展工作，李子柒擔任負責人。

2024年11月12日，她發佈非遺漆器短視頻，正式回歸。（新華社）

今年2月，李子柒在《人民日報》文化版發表《生活因文藝而改變》，其中解釋了她將工作重心逐步轉向幕後的原因。她寫道，「以前，我思考的是如何把視頻拍得美，如何把手藝展現得好。可現在我更關心這些文藝，能不能讓更多與之相關的人得到實實在在的收益，能不能讓手藝傳承發展下去。」

李子柒自2015年開始拍攝美食短視頻，曾斬獲多項國內外文化傳播類榮譽，創下中文YouTube頻道訂閱的健力士世界紀錄。（人民網）

李子柒自2015年開始拍攝美食短視頻，曾斬獲多項國內外文化傳播類榮譽，創下中文YouTube頻道訂閱的健力士世界紀錄。（人民網）

李子柒自2015年開始拍攝美食短視頻，曾斬獲多項國內外文化傳播類榮譽，創下中文YouTube頻道訂閱的健力士世界紀錄。（人民網）

今年9月，在2026北京文化論壇平行論壇上，李子柒說：「文化從來不只是在博物館的玻璃櫃裏，它就在每個人的生活裏。人在，手藝就在；手藝在，文化就在；文化在，一個民族的精神就不會斷。」她還表示，文化傳承與傳播屬於青年人，更屬於每一位認真生活的人。