英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）的抗癌紀錄片《Heal》將於11月29日在BBC One頻道播出，其中她分享了自己對抗癌症的經歷以及康復過程的心聲，稱「癌症確實會改變一個人。而療癒是一段旅程」。



英國廣播公司（BBC）報道，凱特王妃在紀錄片裏分享了她對自身病情與康復過程的私密心聲。她表示：「癌症會改變你的身體，帶來生理上的轉變——但癌症診斷所引發的內在改變，其實要深遠得多。」

紀錄片中還收錄她今年稍早完成「三峰挑戰」（Three Peaks Challenge）的全新畫面：這項挑戰要求在一天之內攀登英格蘭、蘇格蘭和威爾斯境內最高的山峰。

2026年11月17日，英國威爾斯親王威廉王子和凱特王妃在印度孟買出席了第六屆「地球衛士獎」頒獎典禮，這是他們此次印度之行的第二天。頒獎典禮在Jio世界會議中心舉行。 （Reuters）

凱特王妃在旁白中說道：「顯然，我們不該獨自承擔生命中的挑戰。」此時畫面呈現了其他癌症病友的身影，以及其與家人擁抱的溫馨時刻。她說：「往往是透過痛苦，我們才領悟到，在痛苦之外還存在着更宏大的美好。」這番話再次呼應了她因患癌經歷而產生的轉變。