香港大學精準預防研究所正式啟動「香港守護健康」計劃，由2023年諾貝爾物理學獎得主、港大精準預防研究所總監兼首席研究員、理學院物理學系激光物理學講座教授Ferenc Krausz領導，該長期研究計劃旨在推進更早、個人化地預防主要非傳染性疾病，包括心血管疾病、癌症、糖尿病及慢性呼吸道疾病。

「香港守護健康」計劃將招募15,000名年齡介乎40至70歲的香港居民進行為期10年的積極跟進，包括定期在合作臨床地點進行臨床評估和採集血液樣本，其後再進行10年的健康數據對接與收集。

研究希望通過建立每位參與者的個人分子基線，並利用先進的分子表型分析和人工智能追蹤其細微變化，在症狀出現前數年識別出疾病風險的早期分子特徵。此研究的最終目標是開發一套可負擔的個人化健康篩檢演算法（PH1.0）。



港大「香港守護健康」計劃將招募15,000名年齡介乎40至70歲的香港居民進行為期10年的積極跟進，包括定期在合作臨床地點進行臨床評估和採集血液樣本，其後再進行10年的健康數據對接與收集。（港大網頁）

Krausz研究能在健康狀態時檢出最早期疾病分子信號

港大「香港守護健康」計劃研究的核心技術是「電場分子指紋圖譜技術」，該技術正是Ferenc Krausz在基礎物理學方面的諾貝爾獎獲獎研究，它利用紅外光讀取血液中的分子模式，能在人體仍處於健康狀態時，檢測出最早期的疾病分子信號。

陳智思、高永文、林正財成為首批參與者

港大這項長期研究計劃旨在推進更早、個人化地預防主要非傳染性疾病，包括心血管疾病、癌症、糖尿病及慢性呼吸道疾病。

港大最新宣布計劃正式進入臨床階段，西九文化區管理局董事局主席陳智思以及兩位行會成員、本身是醫生的高永文與林正財成為首批參與者，而港大精準預防研究所副總監、李嘉誠醫學院公共衞生學院臨床實務教授及社會醫學和公共衞生實踐學分部主任葉啟明將負責監督該計劃的臨床執行及日常運作。

香港大學精準預防研究所正式啟動「香港守護健康」計劃，圖為葉啟明（左）、Ferenc Krausz（中）及陳肇始（右）。（港大提供）

港大精準預防研究所首席科學顧問、李嘉誠醫學院公共衞生學院轄下基層醫療健康教研中心總監、世界衞生組織基層醫療健康及醫護人才發展合作中心總監陳肇始指，此研究與香港的醫療變革方向高度契合，形容研究支持香港向基層醫療和預防醫學改革的關鍵一步，將尖端科學研究轉化為造福本地社群的實際成效。

港大「香港守護健康」計劃將招募15,000名年齡介乎40至70歲的香港居民進行為期10年的積極跟進，包括定期在合作臨床地點進行臨床評估和採集血液樣本，其後再進行10年的健康數據對接與收集。（港大網頁）

將招募1.5萬名年齡40至70歲香港居民進行10年積極跟進

「香港守護健康」計劃將招募15,000名年齡介乎40至70歲的香港居民進行為期10年的積極跟進，包括定期在合作臨床地點進行臨床評估和採集血液樣本，其後再進行10年的健康數據對接與收集。

研究旨在通過建立每位參與者的個人分子基線，並利用先進的分子表型分析和人工智能追蹤其細微變化，在症狀出現前數年識別出疾病風險的早期分子特徵。此研究的最終目標是開發一套可負擔的個人化健康篩檢演算法（PH1.0）。