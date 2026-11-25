渠務署近年致力提升排水設施防洪的能力，也秉承「綠水青山就是金山銀山」理念積極實踐「河畔城市」，觀塘翠屏河活化是一個例子。不過，今日（25日）發表的審計報告指出，渠務署在活化和改善觀塘翠屏河以及黃大仙啟德河有多項不足之處。

活化翠屏河方面，翠屏河其中一份合約最終實際開支達11.18億元，超支1.868億元，政府須按分擔機制額外承擔4,660萬元超支。同時，因其中一區工地實際土壤滲透度遠高於招標文件勘測數據，導致挖掘時地下水湧出及引發沉降，政府就此額外賠償7,920萬元。

審計報告又指安裝和優化工程費用合共為270萬元的3個生態浮床在安裝後，渠務署始發現翠屏河上游段出現未有預料的堅硬固體廢物和濁水致浮床傾斜，最終3個浮床在完成安裝後約1.4年已移除。



審計報告指，在2015年7月和 2017年12月，渠務署就翠屏河項目的勘查研究、設計和建造監督工作，向一間顧問公司批出兩份顧問合約。2020年6月，渠務署為推行翠屏河項目，向一名承建商批出一份工程合約 。

有翠屏河活化工程較原訂完工日期遲約10個月

渠務署表示，該合約是一份附分項工程表的目標合約 (即新工程合約模式下工程及建造合約的其中一個合約選項 )。渠務署是合約的項目經理，而顧問是監理人和項目經理代表，負責監督合約工程。該合約工程於2024年9月30日大致完成，較原訂完工日期遲約10個月。

超支1.868億 政府須分擔當中4,660萬

渠務署表示，合約實際開支為11.18億元，高於最終目標價格9.312億元、即超額支出為1.868億元，故根據合約的分擔超支／攤分節省工程費用的機制，政府分擔的超額支出為 4,660萬元(即 9.312億元×5%)，而承建商分擔的超額支出為1.402億元(即 1.868億元減去 4,660萬元)。

觀塘翠屏河3個生態浮床的安裝和優化工程費用合共為270萬元，但2026年4月渠務署發現2個因連接河床的錨索斷裂而脫離原來位置，最終全部3個生態浮床已從翠屏河移除。（渠務署網頁）

勘測失準致地下水湧出沉降 政府額外賠償7,920萬

同時，活化工程因其中一區工地實際土壤滲透度遠高於招標文件勘測數據，且1950年代舊明渠竣工圖則缺失墊料資料，導致挖掘時地下水湧出及打樁引發嚴重土地沉降，政府就此發出5個補償事件，額外賠償7,920萬元、包括河床湧水的3,620萬元、打樁沉降及加固的4,300萬元。

另外，根據合約，承建商須在翠屏河中游段安裝3個生態浮床，即以人工浮排組成的水上構築物，並須以錨索或繩索把生態浮床與河床連接固定，而3個生態浮床在完成安裝後曾進行優化工程。渠務署表示，該3個生態浮床的安裝和優化工程費用合共為270萬元。

生態浮床傾斜因出現未有預料的堅硬固體廢物和濁水

然而，在2024年12月完成安裝後，渠務署發現翠屏河上游段出現未有預料的堅硬固體廢物和濁水，導致生態浮床傾斜，影響外觀也導致穩定性出現問題。2025年8月和2026年1月，顧問指示承建商為生態浮床進行優化工程，但到2026年4月，渠務署發現在3個生態浮床中有2個因連接河床的錨索斷裂而脫離原來位置，翌月(即生態浮床於2024年12月完成安裝後約1.4年)，全部3個生態浮床已從翠屏河移除。

觀塘翠屏河原為觀塘明渠，以臭味和不時水浸見稱，發展局在2012年倡議活化翠屏河，旨在提升防洪效能，並美化環境、生態和園景美化等改善工程，將明渠活化為優美的河畔空間。渠務署在2020年開展相關工程，早前已完工並正式開放予公眾使用。

根據渠務署當年介紹，在翠屏河加設智能水閘，適時調節水位，確保河道水量充足，從而避免由乾涸造成的臭味問題。此外，團隊於瑞和街、敬業街和偉發道設置旱季截流器，把雨水渠內受污染的旱季水流堵截，然後分流至污水收集系統處理，減少污染源排入雨水收集系統。

渠務署亦在翠屏河設立6條跨河通道和1個人工浮島，方便市民穿梭。河道旁亦栽種多種植物和生態裝置，如有岩石為魚類提供棲息和繁衍空間等。近敬業里的河道兩岸，亦保留了超過50棵細葉榕。