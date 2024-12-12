活化翠屏河｜甯漢豪出席啟用典禮　稱項目實踐「河畔城市」概念

渠務署活化觀塘翠屏河的工程大致完成，繼早前開放翠屏海濱、翠屏道和敬業里部份，近敬業街一段的河道設施亦於周四（12日）開放予公眾使用。而隨着偉業街部份於本月稍後開放，經活化的翠屏河畔長廊將會全面開放。發展局局長甯漢豪周四出席「活化翠屏河」啟用典禮，並發表致辭。



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甯漢豪致辭時稱，國家重視水環境治理及水生態保護，近年渠務署亦秉承「綠水青山就是金山銀山」的理念，積極實踐「河畔城市」概念，以提升河道生態及景觀設計，翠屏河便是最佳例證。

她指出，渠務署在提升翠屏河的防洪能力時，銳意扭轉街坊對昔日「大坑渠」的印象，讓翠屏河蛻變成為令人感覺煥然一新的亮點。現在生態河道項目完成，加上河道兩旁75個別緻的「下水水」擺設，也是祝賀國慶的一份心意。

她又稱，工程由2020年7月開展，經歷新冠疫情，工程能夠順利完工，有賴渠務署與不同持份者溝通及合作。