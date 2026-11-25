政府擬就外賣員、送貨員等平台工作者設立工傷補償機制，勞福局今日（25日）向立法會提交相關條例草案，當中就工傷病假錢設立三級制，以3個月為回溯期，工時愈長，可獲工傷病假錢時間愈長，其中第3級、工作時數多於385小時，最多可獲發一年工傷病假錢。



草案也訂明，計算平台工作者「意外發生時每月收入」，會考慮其截至意外當日為止最多90日的平均收入，並扣除平台工作者所承擔的成本因素。針對回溯期不足7天的個案，會視作7天計算，且不用扣除平台工作者所承擔的成本因素。



相關草案將於12月9日於立法會首讀及開始二讀辯論。



政府擬就外賣員、送貨員等平台工作者設立工傷補償機制，勞福局今日（25日）向立法會提交相關條例草案，當中就工傷病假錢設立三級制。（資料圖片）

勞福局今日（25日）向立法會提交《數碼平台工作者補償條例草案》 ，相關草案將於12月9日於立法會首讀及開始二讀辯論。草案將平台工作者獲保障期間界定為由平台工作者開始前往提取地點開始，直至將物品送達送遞地點，包括平台工作者返回為執行該數碼平台任務而親自操作的車輛途中。

工傷病假錢設三級制 最多獲發12個月

據相關草案，平台工作者受工傷，受傷個案可獲補償的主要項目包括工傷病假錢、永久喪失工作能力補償、醫療費、義製人體器官及外科器具的費用；死亡個案可獲死亡補償、殯殮費和醫護費

針對工傷病假錢，當局維持不採用「每月最低收入」概念，並提出設立三級制，以3個月為回溯期，第1級工時少於230小時，可獲發最多3個月工傷病假錢；第2級工時為230至385小時，可獲發最多6個月工傷病假錢；第3級工時多於385小時，可獲發最多12個月工傷病假錢。即平台工作者可獲工傷病假錢的上限，仍較一般僱員最長可獲發24個月少一半。

至於計算死亡補償及永久地完全喪失工作能力補償時，《僱員補償條例》的最低補償金額、及每月收入最高限額均適用於平台工作者可獲的補償。

針對工傷病假錢，當局維持不採用「每月最低收入」概念，並提出設立三級制。（條例草案截圖）

政府擬就外賣員、送貨員等平台工作者設立工傷補償機制，勞福局今日（25日）向立法會提交相關條例草案，當中就工傷病假錢設立三級制。（資料圖片）

每月收入最多回溯90日平均數 當局訂兩計算公式

草案也訂明，計算平台工作者「意外發生時每月收入」，會考慮其截至意外當日為止最多90日的平均收入，亦會考慮其於不同平台獲得的收入，並會扣除平台工作者所承擔的成本因素。當局訂出的計算公式：

平台工作者的每月收入＝

[回溯期內從須負責平台營運商賺取的收入 x (1-25%) + 回溯期內從不須負責的平台營運商賺取的收入* x (1-50%)] ÷90日×30日

*即平台工作者在意外發生時，並非正為該平台營運商執行數碼平台任務



針對回溯期不足7天的個案，會視作7天計算，且不用扣除平台工作者所承擔的成本因素。當局訂出另一計算公式：

平台工作者的每月收入＝

回溯期內從須負責及不須負責的平台營運商賺取的收入 ÷ 7* × 30

*假設上述公式中的平台工作者在回溯期內僅工作四天，在計算每月收入時，該平台工作者將被視作已工作七天

