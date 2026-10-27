外賣員遇意外頭部重創索工傷賠償　戶戶送稱非僱傭關係　官押後判

外賣平台戶戶送（Deliveroo）的一名外賣員，在送餐時遭遇意外，頭部重創，顱骨及右腦受傷，需留醫5個月，左邊身體及活動能力受傷。該外賣員在兩年前入稟區域法院，要求戶戶送作工傷賠償，戶戶送卻指平台與外賣員並無僱傭關係。法庭今（27日）就「剔除經修訂之僱員補償申請」展開聆訊。



受傷外賣員指，他在受僱於戶戶送期間因工受傷，遂根據《僱員補償條例》申請補償，要求法庭斷定賠償金額。戶戶送卻指，該公司從未限制外賣員的工時，亦不要求外賣員穿制服，更沒有限制工作方式，即使他們有獎金制度等，未有構成僱傭關係。法官羅麗萍押後裁決。



申請人為駱思俊，答辯人為Deliveroo Hong Kong limited。

申索人駱思俊。(陳蓉攝)

駱思俊及香港基督教工業委員會的代表。(陳蓉攝)

戶戶送於2025年3月撤出香港市場。

駱在嶺南大學門口昏迷頭部重傷

入稟狀指，駱在事發時43歲，從事送外賣的工作。在2022年12月29日晚上11時左右，他送餐時發生意外，被人發現在嶺南大學門口對出昏迷，頭部重傷須送院治理。

駱的右腦及顱骨受損 留醫5個月

駱在事發後頭部重創，右邊腦部及顱骨受損，面部經常抽筋，會不自覺流口水。此外，其左邊聽力及視力受損，記憶力衰退，左手前臂感麻痺、左腳腳掌變形及行動不便。意外後留院逾5個月，至今一直取得病假證明。

外賣平台及外賣員是否存在勞資關係

雙方爭議外賣平台及外賣員是否存在勞資關係。駱強調除協議條款，法庭亦應關注實際工作安排。戶戶送則認為，公司沒有限制外賣員的工時，外賣員可隨時上線「接單」；亦未有管理他們的工作，例如沒有限制送餐地區、不要求穿著制服等。即使送貨員推掉外賣單，亦不影響往後的外賣單分配。

戶戶送認為應考慮供應協議評定承擔責任

駱又指外賣員須開啟手機內的定位功能，及須遵從系統指派及受監察等，但戶戶送卻指此做法有實際需要，包括令商戶掌握其位置及外送的送遞情況。然而獎金制度亦只是鼓勵接單，不能說得上是強迫。在此情況下，雙方並不構成僱傭關係，認為法庭應考慮「供應協議」，以評定雙方須承擔的責任。