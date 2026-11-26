聖公會屬下三間小學、包括聖公會何澤芸小學、聖公會青衣邨何澤芸小學及聖公會仁立小學，均在今年轉用同一間午膳供應商，根據《星島教育》報道，指有家長引述在開學不久，接連發現有關供應商提供的飯盒有頭髮或昆蟲。



食環署回覆查詢時指，涉事處所持有署方簽發的有效臨時食物製造廠牌照。接獲查詢後，署方已派員巡查涉事食物製造廠，重點檢查處所的環境衞生、防治蟲鼠措施及食物處理的流程，其間未有發現蟲害情況。《香港01》亦正就事件向相關學校及涉事飯盒供應商查詢。



聖公會何澤芸小學。（資料圖片）

聖公會青衣邨何澤芸小學。（學校FB）

聖公會仁立小學。（網上圖片）

據《星島教育》引述三間小學的家長指，根據學校通告，在9月30日，聖公會青衣邨何澤芸小學有學生飯盒出現一隻長約0.3厘米的小昆蟲；10月12日，聖公會何澤芸小學的學生飯盒亦出現小昆蟲，涉事學生當日並無不適；聖公會仁立小學由開學至10月中旬，出現3次飯盒有髮絲的事件，其中2次疑似附有螞蟻，未有接獲學生不適的報告。

根據校方通告內容，涉事學校隨即聯絡有關供應商「海潤午餐（香港）有限公司」，要求找出原因及改善衞生。文中指海潤向聖公會青衣邨何澤芸小學承認，藏在供應商的膠框（菜籮）外壁或縫隙中的微小昆蟲，或有機會掉入蔬菜之中。至於聖公會何澤芸小學，海潤解釋，經初步研判，昆蟲是在午餐烹飪後才飛入的可能性較大，但不排除生產過程潛在隱患，會積極調查確實原因。聖公會仁立小學的通告則未有列出飯盒出現異物的成因。

食環署過去一個月接獲3宗涉海潤投訴

食環署回覆查詢時指，涉事處所持有署方簽發的有效臨時食物製造廠牌照。接獲查詢後，署方已派員巡查涉事食物製造廠，未有發現蟲害情況。署方人員已向該食物製造廠的負責人就食物衞生及防治蟲鼠提供建議，提醒他們須遵守有關食物處理和食物存放的指引，以確保食物安全和環境衞生。

過去一個月，食環署共接獲3宗涉及該食物製造廠的投訴。