壽桃牌蝦子麵醬汁有玻璃？品牌方：生產線沒用玻璃、料為食鹽結晶

有網民今日（16日）於社交平台發布影片指，壽桃牌蝦子麵中的一包醬汁疑有玻璃碎屑，質疑工廠在生產醬汁或調味料時，有玻璃瓶或燈具意外破裂，碎屑不小心混入原料或包裝機械中，隨後被分裝進小醬包。



壽桃牌同日傍晚撰文指，高度重視相關影片，並展開徹查及品質檢驗。就網民的估計，壽桃牌則回應說， 生產線沒有使用任何含玻璃材質的容器或管道，進廠原材料一律採用塑膠桶；根據影像初步判斷及食品科學原理，影片中所見的透明或半透明固體顆粒，極大機會為頭抽在儲存或包裝微細透氣過程中，因水分自然蒸發導致高濃度鹽分飽和而析出的「食鹽結晶」。



有網民今日（16日）於社交平台發布影片指，壽桃牌蝦子麵中的一包醬汁疑有玻璃碎屑，質疑工廠在生產醬汁或調味料時，有玻璃瓶或燈具意外破裂，碎屑不小心混入原料或包裝機械中，隨後被分裝進小醬包。（Threads@didierleung）

有網民今日（16日）於社交平台發布影片指，壽桃牌蝦子麵中的一包醬汁疑有玻璃碎屑，質疑工廠在生產醬汁或調味料時，有玻璃瓶或燈具意外破裂，碎屑不小心混入原料或包裝機械中，隨後被分裝進小醬包。（Threads@didierleung）

有網民今日（16日）於社交平台發布影片指，壽桃牌蝦子麵中的一包醬汁有一小片疑為玻璃的碎屑，影片中網民曾以水沖洗該碎屑，該碎屑並未完全溶解。該網民質疑工廠在生產醬汁或調味料時，有部分原料或醬油曾經使用玻璃瓶裝、生產線上剛好有玻璃量杯、玻璃瓶或燈具意外破裂，碎屑不小心混入原料或包裝機械中，隨後被分裝進小醬包。

壽桃牌同日傍晚於社交平台撰文表示，高度重視相關影片，並展開徹查及品質檢驗，又指一向將食品安全置於首位，廠房全面嚴格執行國際認可的 FSSC 22000 食品安全系統標準，於採購、生產至包裝各環節均設有嚴謹的品質監控及異物檢測程序，確保出廠產品符合最高安全規格。

壽桃牌回應說， 生產及原材料運輸過程沒有使用玻璃容器，並指影片中所見的透明或半透明固體顆粒，極大機會為頭抽在儲存或包裝微細透氣過程中，因水分自然蒸發導致高濃度鹽分飽和而析出的「食鹽結晶」。（Threads@sautao.hk）

涉事醬包全自動化生產 過程沒使用含玻璃材質容器或管道

就網民的估計，壽桃牌回應說，經內部詳細核查有關生產線，涉事醬包之全自動化生產過程中，沒有使用任何含玻璃材質的容器或管道。所有進廠的原材料一律採用合規且安全的食品級塑膠桶盛裝。

碎屑或為頭抽水分蒸發析出的「食鹽結晶」

至於碎屑為何物？壽桃牌指，根據影像初步判斷及食品科學原理，影片中所見的透明或半透明固體顆粒，極大機會為頭抽在儲存或包裝微細透氣過程中，因水分自然蒸發導致高濃度鹽分飽和而析出的「食鹽結晶」，並指此乃屬釀造高濃度醬油常見的自然物理現象，遇熱便會完全溶解。