食環署食物安全中心今日（25日）公布，一個軟雪糕樣本的總含菌量達到每克180萬個，超出法例上限35倍，中心正跟進事件，並已指令有關商戶即時停售、棄置相關食品及暫時停業。此外，署方早前巡查揭發該商戶涉嫌無牌經營食物業，已即時提出檢控，並確認該處所今日已沒有營業。據了解，涉事商戶為位於旺角太子道西、主打售賣芝麻食品的「西關芝作」。



食安中心公布一個軟雪糕樣本總含菌量超標35倍，據了解涉事商戶為「西關芝作」。（OpenRice圖片）

軟雪糕樣本總含菌超標35倍 中心指令即時停售及暫時停業

食安中心表示，中心從太子一商戶抽取軟雪糕樣本進行檢測，結果顯示，該樣本的總含菌量為每克180萬個，超出法例上限（每克不可含有多於5萬個細菌）達到35倍。中心已指令有關商戶即時停售、棄置相關食品及暫時停業。如有足夠證據，中心會就不合格的檢測結果提出檢控。

商戶正申請相關牌照 被揭涉嫌無牌經營食物業遭檢控

根據食環署紀錄，該商戶正向署方申請食物製造廠及冰凍甜點製造廠牌照，相關申請仍在處理中，署方早前派員巡查期間發現其涉嫌無牌經營食物業，已即時提出檢控。署方確認該處所於今日已沒有營業。中心會繼續跟進事件和採取適當行動。

涉事西關芝作新開業 曾被指抄襲同區米芝蓮店「暖心芝作」惹熱議

據了解，涉事商戶為位於旺角太子道西萬年大廈地下的「西關芝作」。該店是近期新開業，10月裝修期間，被發現與同區另一間米芝蓮店舖「暖心芝作」的名字相近，更同樣主打黑芝麻雪糕及芝麻甜品，曾經被網民質疑有抄襲之嫌，引起網上熱議。而「暖心芝作」更為此曾在社交媒體澄清「太子店只此一家，太子區並無其他分店」。

西關芝作主打芝麻食品。（網上圖片）

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於5萬個細菌。違法者一經定罪，最高可處罰款10,000元及監禁3個月。總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。

根據《食物業規例》（第132X章），任何人經營涉及配製及出售食物供人在處所以外地方進食，必須領有食物製造廠牌照。另外，根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何處所若製造冰凍甜點（包括使用調配分售機製作軟雪糕作直接零售），必須領有冰凍甜點製造廠牌照。任何人無牌經營食物業即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。