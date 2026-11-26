今日（26日）是宏福苑大火一周年，尚有13戶未同意收購。財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸在電台節目表示，政府下月起會聯絡該13戶，了解他們會否改變主意，政府認為仍有溝通空間，如他們願意出售業權，政府樂意考慮，但開出的條件將不會較逾1,900戶收購時更加優厚，政府要考慮公平性和善用公幣，一定不會如私人發展商般，在最後階段以很高價錢收購。



大埔海濱公園眺望宏福苑。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸在電台節目《在晴朗的一天出發》指，政府從一開始不希望立法，認為「你情我願」的做法較好，如業戶不願出售業權， 政府透過法律手段處理是一貫做法。他指，立法將會是最後階段工作，今年不會處理。

被問有否了解拒售業權的原因，黃指沒有共同原因，每戶考慮不一，有人認為條件不好，有業戶則不願溝通，政府不知道其原因。他指近日有新發展，有個別住戶表示「想傾吓」，政府將會繼續接觸業戶。至於會否訂立最後時限，他指可以保留彈性，「不需要為傷痛定下硬性期限」。

安排第三次上樓彈性較大

黃偉綸另接受電台節目《千禧年代》訪問，被問會否安排第三次上樓，他指早前已安排80戶上樓。他稱，以往安排於兩三日上樓執拾有不好之處，例如當業戶不在香港，便會錯過機會，現在安排第三次上樓的彈性更大。政務司副司長卓永興透露上樓會配合居民的入伙時間，卓將在適當時候公布。

財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸。（資料圖片）

一戶一社工支援無期限

黃偉綸表示，受災住戶承受巨大傷痛，社會人士盡力伸出援手，港人同舟共濟，政府亦會汲取教訓，作出改變。他盼望居民早日走出傷痛，知道有居民或要更長時間展開新生活，整個社會將提供支援，盼往後一起走下去。

黃偉綸表示，即使居民未來搬入新單位，政府會繼續提供支援，例如部份居民並非居於大埔，社署會協助其認識社區，有需要會轉介。他又指，一戶一社工沒有期限，隨着部份居民所需的服務減少，社工工作量會減少，相反如住戶仍有需要，仍會繼續提供協助。