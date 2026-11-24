大埔宏福苑大火將近一周年，民政及青年事務局局長麥美娟接受傳媒訪問時透露，基金款項已用得「七七八八」，計及已承諾開支及小額緩衝後餘款所剩無幾。基金當中約28億元預留作支持政府收購屋苑全數業權，其餘約20億元則全數用於支援居民生活需要，包括過去一年推出的13項應急與中長期津貼，以及最新加推涉款約6.3億元的兩項「新生活支援補助」和延長租金補助安排。



2026年11月16日，宏福苑大火發生將近一年。（資料圖片／吳美松攝）

100萬元或以上大額捐款佔1% 來自本地和內地企業

「大埔宏福苑援助基金」總額約48億元，當中除了政府投入的3億元起動資金外，其餘約45億元來自社會各界的捐獻，合共錄得近30萬宗捐款。麥美娟表示，5萬元或以下的中、小額捐款達約29.6萬宗，佔捐款總宗數逾九成，涉款約4.3億元，佔公眾捐款總額約9.5%；至於100萬元或以上的大額捐款，宗數比例雖不足1%，但涉款達近40億元，佔公眾捐款總額約84%，捐款主要來自本港與內地企業及僑界組織。

在基金使用情況方面，麥美娟表示，當中約28億元已預留作支持政府收購宏福苑全數業權之用。截至目前，已有超過96%即1,913戶業主簽署具約束力的《買賣協議》，超過84%即1,682戶已完成所有業權轉讓手續。其餘約20億元則全數用於支援居民的生活需要。

火災發生後，政府透過基金即時推出13項應急措施，包括向居民發放10萬元生活津貼、10萬元一次性補助，以及向罹難者家屬、傷者、學生及外傭等特定群體發放專項補助；中長期方面則提供一次性搬遷補助，以及為期兩年、合共30萬元的租金補助。

民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片／吳美松攝）

日後若涉額外開支 政府需另行撥款

此外，考慮到「特設銷售計劃」下部分新樓盤的入伙期或延至2029至2030年，政府決定延長租金補助期限。即使業主購入明年12月21日之後才入伙的單位，仍可每半年獲發一次租金補助，直至新單位轉讓契據日期後的三個月為止，以照顧居民「收鎖匙」後的裝修及過渡需要。

麥美娟指，計及已承諾的各項開支及預留小額緩衝後，48億元援助基金用得「七七八八」，若日後再出現額外重大開支需要，或須由政府另行撥款支援；至於有長期福利需要的居民，政府已推行「一戶一社工」制度，會透過現有社會福利保障制度繼續提供針對性照顧。

她又補充，援助基金按《民政及青年事務局局長法團條例》成立，帳目將呈交審計署署長審計，基金報告稍後亦會提交立法會，惟由於報告以今年3月31日為財政年度截數日，部分數字或與最新實際支出及安置計算有所出入，局方屆時會再作詳細說明。