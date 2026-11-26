熱門密碼管理應用程式兼密碼管理平台1Password公布，有黑客早前入侵一名員工的企業GitHub帳戶，繼而向後台系統植入惡意程式碼，並下載部份客戶的帳戶資料，包括用戶姓名及電郵地址。惟用戶的密碼庫內容、登入密碼及密鑰均無受影響，暫未發現有用戶帳戶被盜用。



密碼管理平台1Password公布，有黑客成功入侵一名員工的企業GitHub帳戶，繼而向後台系統植入惡意程式碼，並下載部分客戶的帳戶資料。

1Password公布指，本月19日發現，黑客透過該名員工的GitHub帳戶，存取公司私人程式碼庫並複製原始碼，同時進入負責軟件開發及部署的系統，並向後台服務推送惡意程式碼，從而下載部分用戶的帳戶紀錄。

受影響的資料包括用戶姓名、電郵地址、帳戶及用戶識別碼、部分用於邀請、帳戶配置（Provisioning）及帳戶恢復電郵連結內的權杖（Tokens）等，另有部分本屬公開的或內部架構非機密的資料。

該公司強調，事件中用戶的密碼庫（Vault）內容、登入密碼及密鑰（Secret Key）均不受影響，現已聯同獨立網絡安全專家跟進，並暫未發現有帳戶被盜用。公司已即時停用涉事員工的GitHub帳戶、撤銷被盜權杖及移除駭客的存取權限，並已即時更換所有可能外洩的憑證，強調對1Password的服務運作、穩定性及產品安全均無影響。

1Password呼籲用戶提高警覺，慎防任何提及「1Password」、帳戶邀請或帳戶恢復的可疑電郵、短訊或來電，提防釣魚攻擊。公司提醒，職員絕不會主動聯絡用戶索取帳戶密碼或密鑰，用戶只應在自行開啟的官方應用程式或手動輸入網址的官方網站登入，而密鑰一般僅於新裝置或新瀏覽器首次登入時才需使用。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

方保僑籲切勿「一個密碼走天涯」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，由於電郵地址已經外泄，市民仍須提防冒充1Password的釣魚電郵或訊息，又提醒市民，切勿「一個密碼走天涯」，應為不同帳戶設定不同而複雜的密碼，配合多重認證，並記得定期更換重要帳戶的密碼。他又指，事件證明密碼管理工具仍未必可靠，市民需要有更可靠的方法去管理自己的帳戶及密碼。