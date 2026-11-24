虛擬保險公司OneDegree公布，指於上周一（16日）偵測到系統出現可疑活動，經調查後確認系統曾遭受駭客惡意入侵，導致部份客戶資料被未經授權人士非法盜取，涉及部份客戶的身份證及少數客戶的銀行戶口號碼，惟不涉及任何信用卡資料。



私隱專員公署今日（24日）證實，本月19日接獲相關資料外泄事故通報。初步資料顯示，事件可能影響約 110,000 名人士的個人資料，當中可能包括姓名、身份證號碼及照片、出生日期、相片及財務資料等。公署已根據既定機制展開調查。



虛擬保險公司OneDegree公布，指於本月16日偵測到系統出現可疑活動，經調查後確認系統曾遭受駭客惡意入侵，導致部分客戶資料被未經授權人士非法盜取。（OneDegree網頁截圖）

上周一被駭客惡意入侵 四日後始通報

OneDegree於本月20日發出資料安全事件通報，指本月16日偵測到系統出現可疑活動，經調查後確認系統曾遭受駭客惡意入侵。該公司指，發現可疑活動後，已立即成立專責應變小組跟進，採取措施遏止未經授權存取行為、加強安全管控與系統監測，以及持續核查數據與作業系統存取紀錄。

同時，公司已委聘獨立第三方網絡安全及數碼鑑證顧問團隊，協助調查事件成因、評估潛在影響，並就進一步強化系統保安及監察機制提供建議，以防同類事件再次發生。

暫時限制部分系統及網站服務運作

OneDegree續指，目前相關系統運作正常，未有發現進一步異常存取情況，但經審慎考慮後，決定主動採取預防措施，暫時限制部分系統及網站服務運作，以配合調查及保安強化工作，而理賠服務則維持正常運作。

虛擬保險公司OneDegree公布，指於本月16日偵測到系統出現可疑活動，經調查後確認系統曾遭受駭客惡意入侵，導致部分客戶資料被未經授權人士非法盜取。（OneDegree網頁截圖）

已報警及上報私隱公署 籲提防可疑通訊

OneDegree表示，已就事件向警方報案，並已通知保險業監管局及個人資料私隱專員公署。至於受影響客戶的確實數目及範圍，仍有待獨立第三方網絡安全及數碼鑑證顧問團隊進一步調查及確認，確認後將於適當時候透過電郵通知受影響客戶。

在此期間，OneDegree提醒所有客戶提高警覺，留意帳戶有否異常活動，並提防可疑來電、短訊、電郵或連結，如接獲任何聲稱代表OneDegree的可疑通訊，切勿向第三方透露任何個人資料、帳戶資料或驗證資訊。OneDegree對事件可能帶來的擔憂及不便致歉，並指會繼續配合相關機構調查及加強資料保障。