旅行社東瀛遊周一（16日）發公告指，上周五（13日）接獲第三方技術服務供應商通知，其系統曾遭受未經授權的網絡存取。個人資料私隱專員公署今日（17日）回覆《香港01》指於周一接獲相關機構資料外泄事故通報，初步資料顯示，相關機構接獲其第三方供應商通知，發現有一名未經授權人士訪問供應商的後台管理系統，公署已根據既定機制就事故展開調查。



東瀛遊11月16日發公告指，本月13日接獲第三方技術服務供應商通知，其系統曾遭受未經授權的網絡存取，當中涉及部分客戶個人資料。（資料圖片）

涉姓名、身份證號碼和其他出行資料等

私隱專員公署稱周一日接獲相關機構的資料外泄事故通，公署指，受影響人數仍在確認中，受影響的個人資料可能包括姓名、香港身份證號碼、護照號碼、出生日期、電郵地址、電話號碼和其他出行資料等。

公署指，已根據既定機制就事故展開調查，初步資料顯示，相關機構於上周五接獲其第三方供應商通知，發現有一名未經授權人士訪問供應商的後台管理系統。

11.13接通知系統遭入侵 部份客戶資料遭未經授權存取

東瀛遊周一的公告指，上周五接獲第三方技術服務供應商通知，其系統曾遭受未經授權的網絡存取，當中涉及部份客戶個人資料，包括姓名、聯絡資料、身份證號碼及旅遊證件資料等。

東瀛遊稱，得悉事件後已即時採取措施控制風險，並展開調查及數碼鑑證工作，暫時調查確認，由於其公司使用獨立的銀行付款系統，事件不涉任何信用卡或付款相關資料。

東瀛遊：系統運作已恢復正常 會密切監察及跟進調查

東瀛遊表示，已報警處理及向私隱專員公署立案，目前相關系統運作已恢復正常，未再發現異常存取情況，會繼續密切監察及跟進調查；旅遊預訂系統及日常業務運作並無受到影響，所有已確認的旅行團、機票及酒店預訂均維持正常。