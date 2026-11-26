今日（26日）為宏福苑大火一周年，灣仔聖母聖衣堂響應周守仁樞機呼籲，於天主教11月的「煉靈月」為亡者奉獻辦安息彌撒。堂內座無虛席，站立位亦同樣爆滿，部份未能入堂內的信徒在堂外的街道上參與彌撒，亦有信徒通過網上直播參與。早前有傳警方「關心」各教堂舉行彌撒，主任司鐸羅國輝神父今晚表示被人兩度「關心」，他說：「我哋都要諗諗點樣關心社會，關心係有幾多人、帶咗花嚟又點樣？點解要關心我哋好專業安排嘅事」。



是日宏福苑彌撒日座無虛席，站立位亦幾近爆滿，有信徒需要通過網上直播參與。（梁鵬威攝）

是日宏福苑彌撒日座無虛席，站立位亦幾近爆滿，有信徒需要通過網上直播參與。（梁鵬威攝）

是日宏福苑彌撒日座無虛席，站立位亦幾近逼滿，有信徒需要通過網上直播參與。（梁鵬威攝）

今日（26日）為宏福苑大火一周年，灣仔聖母聖衣堂舉行安息彌撒。晚上，羅國輝神父帶領現場為死難者家屬祈禱，希望彼此安慰緬懷。彌撒過程裏，168位宏福苑罹難者的名字被逐一讀出，羅國輝指每個名字都是一個故事，當中或有愛情故事、或有家庭故事，呼籲各人懷着敬意去聆聽每個名字，並將記有168人名字的死者名冊放在堂內的亡者閣，為他們日夜禱告。

部份參與彌撒的市民因位置不足，在堂外街道透過喇叭播放一同念詩祈禱。（梁鵬威攝）

部份參與彌撒的市民因位置不足，在堂外街道透過喇叭播放一同念詩祈禱。（梁鵬威攝）

羅國輝神父引領念經環節，在領讀《恭讀默示錄》時，他指「人在做天在看，真誠真心還是假情假意，大家都明白」。他又認為天主自有審判，強調審判並非報復，而是提供重新做人、悔改的機會。

主任司鐸羅國輝神父指，「平生不作虧心事，半夜敲門也不驚」，認為天主會為宏福苑居民進行審判，賜勇氣給做錯的人悔改。（梁鵬威攝）

主任司鐸羅國輝神父指，「平生不作虧心事，半夜敲門也不驚」，認為天主會為宏福苑居民進行審判，賜勇氣給做錯的人悔改。（梁鵬威攝）

有市民專程由英國回到香港參與彌撒。現居英國的溫先生表示，等候多時終於可以參與宏福苑的亡者彌撒日，他指「宏福苑居民唔係一個個數字，係一個個人」，值得被記住、被重視。他認為，不論官員問責、或是政府對居民的支援都遠遠不夠。他指政府在金錢上、情緒上，都仍然可以為宏福苑居民「做多好多」。

羅國輝認為真心真誠，教會為任何亡者都能進行悼念彌撒。（梁鵬威攝）

溫先生特意由英國回到香港，參與宏福苑一周年安息彌撒。（梁鵬威攝）

同樣到場參加彌撒的詹先生神色哀傷，他說「香港人會永遠記住你哋（遇難者）」，又指悼念宏福苑會有一周年、兩周年一直持續，他們會永遠留在香港人的心中。

詹先生堅信香港人會將一眾宏福苑居民放在心裡記住。（梁鵬威攝）

羅國輝神父在彌撒儀式後見記者，就早前有傳警方「關心」各教堂舉行彌撒，羅國輝回應稱曾被人兩度「關心」，他認為在舉辦彌撒方面屬於堂方的專業範疇，社會有其他更需要被關心的事情。

一共兩次（被「關心」），我哋都好關心佢哋，我哋都要諗諗點樣關心社會，關心係有幾多人，帶咗花嚟又點樣？點解要關心我哋好專業安排嘅事，我哋復活節聖誕節都有㗎啦，唔使關心𠵱啲。 羅國輝神父

對於政府的問責力道足夠與否，羅國輝就認為「公道自在人心」，問題的答案需要由政府去回答。