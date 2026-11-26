今日（26日）是宏福苑大火一周年，財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸接受電台訪問時，被問會否安排居民第三次上樓，他稱，以往安排兩三日大規模上樓執拾有不好之處，舉例當業戶不在港，便會錯過機會，政府也有保安和安全考量，早前已安排逾千人協助大型行動。他說，現在安排第三次上樓的彈性更大，早前已安排80戶「細規模」上樓，他並引述政務司副司長卓永興透露上樓會配合居民的入伙時間，讓居民有空間安放大型家具，卓將在適當時候公布。



被問原址會否興建紀念公園，他表示宏福苑用地將興建公園，或新界東或大埔有需要的設施，仍有待處理業權問題及進行規劃程序，未來會與社會一起探討。



大埔海濱公園眺望宏福苑。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

談及長遠居住安排，財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸在電台節目《千禧年代》指，宏福苑1984個受災住戶當中，逾96%、1914戶已簽署買賣協議，有87%、逾1730戶已完作買賣手續。餘下57伙希望賣業權，但需要處理業權問題，另有13戶表明不打算向政府出售業權，政府將會繼續接觸他們。（見另稿）他又指，有51戶已用綠表買居屋、也有人買私樓、有人入住安老院。

黃偉綸表示，在「特設銷售計劃」10個項目中，有1412戶已簽合約並揀選單位，主要集中在四個屋苑，包括粉嶺樂嶺軒、九龍灣盛緻苑、啟德啟陽苑，以及有180戶選擇大埔項目。