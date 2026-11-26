位於香港仔避風塘的太白海鮮舫有超過60年歷史，2022年因牌照到期需移離香港，更在南海遇風浪翻沉，令不少市民感到婉惜。有網民今日（26日）在社交平台發文指，太白海鮮舫正移離避風塘，經馬灣前往內地進行大翻新，並指出資的是南區商人，傳聞甚囂塵上，令外界再度關注其會否復業，引起網民熱議。有人在帖文下留言指，太白海鮮舫是童年回憶，希望有朝一日能再在船上飲茶及觀光風景。



有網民今（26日）在社交平台發文指，太白海鮮舫被移離避風塘。（Facebook@Randy Chan）

社交平台Facebook有帖文指，太白海鮮舫移離香港仔避風塘，經馬灣前往內地進行大翻新，引起大批網民熱議，對其去向高度關注。有網民在帖文下留言指，希望維修後，太白海鮮舫可以重新開業，更有人稱其為童年回憶。太白海鮮舫曾於南海遇風浪翻沉，有人關注其是否能捱過風浪，期望一切能順利。

翻查資料，太白海鮮舫建於1950年代，其後升級成為樓高3層、長180呎的海鮮坊，新冠肺炎期間停業後被收購，新公司曾表示原定修復後2024年分階段復業，惟再因法庭頒布「保存令」等因素多次延期。官方曾於2024年底稱，太白海鮮舫最快於2026下半年復業，復刻電影《食神》中的佛跳牆，並研以無人機送餐，惟最終均未有實現。