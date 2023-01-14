太白海鮮舫｜白武士打救耗資5000萬復修　擬中西合璧推廣香港品牌

曾是世界最大的海上食府珍寶海鮮舫「魂斷」南海，送別港人集體回憶。仍在港的姊妺船太白海鮮舫卻另有命運，去年8月獲「白武士」接手，最新掌舵人接受《香港01》專訪時表示，有意日後將太白海鮮舫改造為中西合璧的水上餐廳，寓意中西文化「坐埋一條船」，並作為平台推廣香港品牌產品，發展成旅遊勝地。



惟荒廢多年的畫舫大部份設施已成頹垣敗瓦，料需拖回內地耗資5,000萬元復修，數以年計後才能返回香港重現昔日繁華光景。新經營者指，已成立基金會計劃推行畫舫的文化保育工作，「希望承載著香港品牌嘅一個舫、一個船隻，可以去向海外嘅人客甚至乎內地嘅遊客展示唔同嘅食品，畀大家知道原來好多都可以香港製造（made in Hong Kong）嘅。」



太白海鮮舫現況：



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去年8月，「新邦行有限公司」正式從「珍寶王國」母公司香港仔飲食集團，接收太白海鮮舫。其中以技術入股的香港郵輪及遊艇業協會會長楊梓呈，擔任太白海鮮舫的海事顧問。據知，出資拯救太白海鮮舫的「白武士」還包括兩名太白海鮮舫創辦人的後代，惟二人年事已高，不便露面。

訪問當天，楊梓呈早於深灣碼頭等候，看著遠方的太白海鮮舫招牌，隨口說起未來的宏圖大計。「如果純粹以商業營式去營運呢，我同你講，搞唔掂。唔work！所以一定係以社區（community）、文化，甚至乎係做一啲副商品……」

融合中西文化 將設咖啡廳及酒吧

太白海鮮舫全長55.07米、闊17.42米、樓高兩層，重共1,596噸位，能容納650人。楊梓呈指，目前仍定期向海事處繳付水上食肆牌照費用，強調營運方向不會改變，未來必定會維持餐飲工作，甚至嘗試融合中西文化特色，提供以可持續海鮮作為主題的膳食。

楊梓呈又說，畫舫的二樓將繼續提供中式餐宴服務，定位為「宮廷御膳」，定期與內地不同菜系結合推出佳餚，香港特色廣東菜必然為其中之一；而一樓未來分別設咖啡廳及酒吧，提供輕食及中西合璧的「創意料理」（fusion）。

太白海鮮舫全長55.07米、闊17.42米、樓高兩層，重共1,596噸位，能容納650人。（廖雁雄攝）

我哋就會將中西文化嘅特色可以融合（mix）埋一齊，咁就唔係只係推廣東菜、我哋相信希望佢可以好似我哋所講話；大家香港人，大家坐埋一條船，咁樣佢嘅一個狀態……咁我覺得呢個係一個包容。亦都係未來好多時，都係用過好多電影、廣告（取景），甚至乎有海外嘅遊客，會視之為呢一個係一個必嚟嘅景點之一。 太白海鮮舫海事顧問楊梓呈

楊梓呈表示，太白海鮮舫不只是單純一間餐廳，未來亦會變成一個文化場所，代表香港開埠180年以來，由小漁村發展至今的歷史，尤其船是港人祖先生活與聚居的地方。她計劃未來畫舫引入不同香港製造的食品及紀念品供售賣，為遊客提供不同的手信選擇。畫舫亦會與不同香港本地品牌、老字號合作，把太白海鮮舫的元素、牆上雕刻及裝飾融入糕點、海味等產品之中，外銷至海外。

我哋個舫、個船嘅載體意義就係，包容性比較強，所以我哋寓意未來營運方面，都希望承載著香港品牌嘅一個舫、一個船隻，咁可以去向海外嘅人客甚至乎內地嘅遊客展示唔同嘅食品，原來好多都可以香港製造（made in Hong Kong）嘅，咁所以可以成為咗宣傳香港品牌嘅其中一個平台。 太白海鮮舫海事顧問楊梓呈

楊梓呈表示，太白海鮮舫不只是單純一間餐廳，未來畫舫會被打造成一個文化體現的主體。（廖雁雄攝）

但要將太白海鮮舫回復昔日光景，楊梓呈預料至少耗資5,000萬元，當中包括維修、海上排污系統維護、電力系統重整，以及應用綠色能源等。她指，目前花費的資金，由股東及有心人士籌集，倘要維持經營必須得到港人支持。她又強調，純粹以商業模式營運太白海鮮舫，並非當初接手畫舫的初衷，反而希望海鮮舫本身代表的海洋文化，能夠得以傳承。

抽起利潤注資基金會 推廣文化保育

接手太白海鮮舫之初，董事及一眾有心人士成立「太白．珍寶．海角皇宮基金會」（TJS Foundation）。楊梓呈指，該基金會未來會與不同慈善機構及文化組織接洽，定期舉辦不同活動，如漢服體驗、本地遊等，所得利潤會用於繼續推廣太白海鮮舫文化及進行畫舫的維護工作。另外，日後太白海鮮舫恢復營運後，每位顧客消費額的5%至10%，亦會撥入基金會，以用作文化保育用途和推行保育海洋資源的教育工作。

楊梓呈說，基金會亦會配合政府的「躍動港島南」計劃進行文化保育工作，包括海濱美化和推廣南區旅遊，共同「說好南區故事」：「其實海鮮舫唔係只係講一個舫，而係呢一個舫，係連接住呢一個社區、唔同嘅地方、唔同嘅地點嘅時候，而產生咗嘅一個文化聯繫。」

她認為太白海鮮舫代表了整個南區的海上文化，而香港漁村文化的源頭，就是從香港仔開始，希望藉著太白海鮮舫，讓港人重新思考海上文化的原始衍生之地、回歸本源（back to basics）。

楊梓呈指，純粹以商業模式營運太白海鮮舫，並非當初接手畫舫的初衷，希望海鮮舫本身代表的海洋文化，能夠得以傳承。

楊梓呈透露，正為太白海鮮舫申請加入非物質文化遺產，她指太白見證著香港由小漁村演變至今的過程，作為本港最後唯一僅存的「膳舫」，呈現著水上人聚居生活的文化，以海上飲食體現避風塘風味，相信是香港、甚至亞洲獨有的特色。