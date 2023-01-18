太白海鮮舫爆爭執｜董事稱無既定計劃　前董事重申計劃已獲認可

本港僅存的海上畫舫太白海鮮舫，去年獲「白武士」接手，前董事及海事顧問楊梓呈早前接受《香港01》專訪，交代未來發展方案。不過，太白海鮮舫三名董事日前現身，向《香港01》澄清，目前並無一個既定的商業計劃，又指對方「冇技術入股」，又稱目前只得一個方向：「我哋希望太白盡快復業」。



不過，楊梓呈接受查詢時，重申接受訪問當天仍是海事顧問及「技術入股」。她又指早前訪問提及的太白海鮮舫發展方向，已呈交計劃書予股東們，並獲他們認可， 「我之前有個計劃書（proposal）畀佢、我有交過計劃書（proposal）、有交過理念等等，咁佢哋當時已經係覺得咁樣嘅發展方向係一件OK嘅事嚟嘅。」並指會再與三名董事了解今次爭拗事件。



太白海鮮舫現況：



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「新邦行有限公司」於去年8月，正式從香港仔飲食企業有限公司（香港仔飲食集團）接手太白海鮮舫，楊梓呈於12月19日聯繫《香港01》，表示可提供太白海鮮舫被接手後的新資訊，記者查核公司註冊處資料後，確認楊梓呈為太白海鮮舫的董事，遂於12月29日安採訪，並獲楊梓呈安排登上太白海鮮舫拍攝，當時對方亦表明自己以「太白海鮮舫海事顧問」身份受訪，並詳述太白海鮮舫未來發展方向，包括未來不但提供中式餐宴服務，亦設咖啡廳及酒吧提供中西合璧的「創意料理（fusion）」。

她又提及，董事及一眾有心人士已成立基金會計劃推行畫舫的文化保育工作，今年8月會設立主題紀念館紀錄海上畫舫的歷史。

目前「新邦行有限公司」其中三個與太白海鮮舫相關的項目，已外判予楊梓呈所屬的香港郵輪及遊艇業協會跟進。（廖雁雄攝）

但報道刊出後，太白海鮮舫另外兩名股東兼董事黃戴宇和李仕傑，聯同另一董事吳先生聯絡《香港01》，稱楊梓呈「技術上（technically speaking）」不是「新邦行有限公司」股東，「因為佢冇畀到錢」，亦並非太白海鮮舫的掌舵人，三人更強調，沒有授權楊梓呈接受傳媒訪問，又指她目前已不是「新邦行有限公司」的董事。他們三人拒絕以上鏡形式受訪，只重申要澄清楊梓呈的角色。

記者遂於1月14日再翻查公司註冊資料，確認楊梓呈確於12月24日簽署辭任董事，公司註冊處於1月3日才顯示呈交文件紀錄。

黃戴宇和李仕傑及董事吳先生強調，礙於目前本港經濟環境及眾多不確定因素，董事會及一眾股東只能夠多方面探討，「但完全冇一個好似所講，既定嘅、所謂一個叫做商業計劃（business model plan ）」，強調對於楊梓呈在訪問中提及的發展方向並不知情。黃戴宇說：「因為我哋覺得，呢段時間，我哋做生意人，我哋要基本上要好審慎、好審慎」。

黃戴宇又指，楊梓呈過去的確曾參與太白海鮮舫的「海事工作」，故相信因此可安排太白海鮮舫的船家協助記者上船拍攝。

記者及後再次向楊梓呈查詢回應對方的指控，她重申接受訪問當天，即12月29日，當時身份的確是「海事顧問」及「技術入股」，又指曾以個人持有的公司入股「新邦行有限公司」，又稱最後因「理念唔夾」而辭任董事一職。

楊梓呈表示，她於採訪中提及的太白海鮮舫發展方向，早前已呈交計劃書予股東並獲他們認可， 「我之前有個計劃書（proposal）畀佢、我有交過計劃書（proposal）、有交過理念等等，咁佢哋當時已經係覺得咁樣嘅發展方向係一件OK嘅事嚟嘅。」、「我同佢哋都有聯繫㗎，我唔知佢哋做乜要咁樣」，她指會再與三名董事了解。