太白海鮮舫｜《食神》薛家燕坐龍椅場面真拍攝地　將拖往內地修復

盛載港人集體回憶的海上畫舫珍寶海鮮舫，在南海一去不返，同系的太白海鮮舫成「珍寶王國」唯一遺物。它雖獲「白武士」垂青，但久日未經打理的船身歷盡風雨，已殘破不堪，由於未能於香港覓得維修師傅，未來會被拖至內地重整，短時間內未能恢復營業。



新掌舵者說，擬於啟德郵輪碼頭設立主題紀念館，講解香港海上畫舫的故事，最快於今年8月開幕。日後食客登上這艘畫舫定要留意中央的龍椅，電影《食神》中薛家燕食黯然銷魂飯時的一幕，正是在太白海鮮舫拍攝，而非在已「魂斷」南中國海的珍寶海鮮舫上。



▼上船直擊殘破太白海鮮舫▼



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太白海鮮舫為「珍寶王國」歷史最悠久的船隻，早於1950年以木製登陸艇開業，60年代初，方建成樓高兩層的畫舫，於香港仔營運。時間走到2013年，「珍寶王國」入不敷支，太白海鮮舫停用自此變成廢墟。

「新邦行有限公司」決定於去年8月接收珍寶海鮮舫10隻船、以及太白海鮮舫共9隻船發展，包括主船、與其相連及支援營運的廚房船，用以儲存海鮮的觀魚船以及接駁船。太白海鮮舫目前董事、海事顧問楊梓呈表示，該公司動用了近20人的團隊處理船隻的交收工作，為每一艘船核對圖則及各項文件以及巡視每一隻船狀態，日後亦會為船隻陸續安排維修工作。

船頂已破洞漏水 《食神》薛家燕所坐「龍椅」尚在

太白海鮮舫圍繞主體船的紅色欄杆經已變得破爛不堪，記者行經之處，不乏掉落的建築殘駭。廚房船內仍擺放了不少碗碟，但周圍滿怖污跡。船隻頂部破洞不時漏水，二樓位置擺滿膠箱接水，窗戶破損。

電影《食神》之中薛家燕食黯然銷魂飯時坐過的「龍椅」尚在，周圍的立體浮雕依然活靈活現，但鋪滿塵埃後已變得黯淡無光，部份雕塑表面漆油剝落。採訪當天，船內燈光有限，陽光穿過滿佈灰塵的窗折射入內，始能一窺內部光景；這道金光，也揭開《食神》中薛家燕坐龍椅一幕，其實是在太白海鮮舫，而非「魂斷」南中國海的珍寶海鮮舫。

引擎仍保養良好 裝飾破爛或需3D打印修復

楊梓呈指，珍寶海鮮舫入水傾側的廚房船，壓著太白海鮮舫部份位於海底電纜及水管，需要待廚房船被清走，太白海鮮舫方能重新駁電，恢復營運，料涉及龐大工程。她說，太白海鮮舫主體船引擎保存良好，惟船內部份結構老化、牆上裝飾破爛，由於大部份以木製為主，經年月洗禮及海水侵蝕，很多位置已風化，未來或需聘請相關專家或透過3D打印進行修復。她坦言，部份裝飾難以修復至以前原始圖案，但會盡量以相同風格修補。

楊梓呈表示，第一階段需先處理船隻的消防、續牌等程序，其中太白海鮮舫的廚房船及其餘支援營運的船隻，會於2月中拖至內地檢查，需時兩至三個月，而主體船則會待設計方案塵埃落定，向海事處申請後，安排回廣州重整。不過，相關工作於農曆新年後才能展開，短時間內或可恢復安排小型參觀活動。

主題館重現海上畫舫軌跡

海上畫舫一個又一個離香港而去，為保存過昔日風光，楊梓呈正籌劃開設主題紀念館，記錄「珍寶王國」三艘海鮮舫，即珍寶海鮮舫、 太白海鮮舫及海角皇宮昔日三強鼎立的繁華景象，以及早於80年代在中山沉沒的沙田畫舫的歷史。楊梓呈表示，主題紀念館會以老少咸宜的形式，重現四個海上畫舫的過去軌跡，免費開放予公眾參觀，認識畫舫故事。

主題紀念館暫定選址啟德郵輪碼頭，楊梓呈預料，主題紀念館的籌備工作約需半年時間，希望最快於太白海鮮舫生日，即今年8月3日開幕。

現時太白海鮮舫的海事顧問楊梓呈，家中三代均是從事海事工作。（廖雁雄攝）

水上餐廳營運成本高昂，太白海鮮舫會否重蹈覆轍？家中三代均從事海事工作的楊梓呈表示，相信每一個舫的主人都十分用心經營海上餐飲服務，但過去弊端在於經營者往往缺少一班具備海事專業的團隊，目前楊梓呈正正擔任如此角色：「如果有海事專業嘅團隊嘅話，會令到營運嘅成本減低好多。因為我哋知道點樣避重就輕，甚至乎邊一個位可以用更好嘅方法去處理或者完成，令到成本減低。」

她表示，很多80後、90後不曾到訪海鮮舫，未來預計的困難在於如何令更多港人認識太白海鮮舫，日後會透過網上平台，加強本地的文化宣傳工作。