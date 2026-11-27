醫療服務員駕車送兒子上學後，在回程途中在九龍灣一交匯處衝紅燈，撞到一部依照燈號指示行駛的電單車，電單車男司機被拋出車在6米外墮地，口吐鮮血，同日死亡，其妻亦倒地多處骨折重傷。私家車男司機今（26日）在荃灣法院（暫代區域法院）承認兩項危駕罪名（DCCC1542/2025）。



辯方求情指，被告為案件感到愧疚，主動放棄保釋，亦患上創傷後遺症。他意外後沒有逃逸，他立即報警並留下協助調查。法官譚思樂把案押後至12月23日判刑，以待索取被告的心理報告及精神科報告，被告須繼續還押。



被告許健仁（44歲，醫療技術員）承認一項危險駕駛導致他人死亡，及一項危險駕駛導致他人身體嚴重受傷罪，指他於2024年11月2日，在九龍灣啟祥道及宏照道交界危險駕駛，導致陳子強(67歲)死亡及方美琼(案發時62歲)重傷。

私家車與電單車相撞，電單車上一男一女受傷倒地。

男事主口吐鮮血，救護員即場為他急救。

女傷者倒地受傷，救護員為她檢查傷勢。

被告駛至交匯處時已轉成紅燈

案情指，意外發生於2024年11月2日早上，案發的啟祥道及宏照道交界，是黃色格子交匯處，當日天氣和路況均良好。行車紀錄儀顯示，被告駕駛私家車沿啟祥道駛至交匯處時，交通燈已轉為紅燈；男事主駕駛其電單車，由宏照道駛至交匯處，車上有一名女乘客，當時他們使用路段的交通燈號為綠燈。

被告在紅燈下直駛入路口並撞到兩名事主

然而被告的私家車在紅燈下直駛入路口，並撞上事主電單車的右側，把把兩名事主撞飛至6米外。私家車繼續駛過該十字路口才停下，地上留下一條6米長的煞車痕。被告在同日被捕。他當時向警方表示，無法確定案發時的交通燈號。

救護車到場時男事主已沒有呼吸和脈搏

救護車到場時，兩名傷者均躺在地上。男事主已失去知覺，亦沒有呼吸脈搏，瞳孔放大，送往醫院後，在同日上午11時55分被證實死亡。驗屍報告顯示，其死因為多處受傷，包括胸腔、骨盆及左下肢嚴重受傷，傷勢與本次交通意外吻合。

女事主股骨及肋骨骨折

女事主同被送往醫院，其左股骨及肋骨等骨折，有氣胸及血腫等，須在深切治療部留醫接受治療，在一個月後轉院進行復康治療，並獲批出由案發當日至翌年二月的病假。

被告求情稱深感愧疚亦患上創傷後遺症

控方指，被告現年44歲，已婚。他沒有案底，學歷至大學程度，育有一子一女。辯方求情指，被告首先希望向死者及其家人道歉，案發當天他接送兒子上課，回程時發生本次意外，當時他並不趕時間。

辯方續指，被告有溫馨的家庭，案發後因愧疚，主動放棄保釋，亦患上創傷後遺症。被告亦無法解釋當刻為何失去專注力，無法看到紅色交通燈號，惟他沒有肇事逃逸，亦立刻報警協助調查，希望法庭輕判。