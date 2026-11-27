教育局公布，微調中小學數學科課程文件，加入「數學建模課程」，即每學年安排約2至3小時的應用數學的學習活動，運用數學知識和工具解決現實世界問題。有關課程最快於27/28學年起，於中學中一至中三級落實；28/29學年起，於小四至小六級和中四及中五級落實。中六級則可按校本情況彈性安排，縮減有關學習活動時數至1至2小時，或自行決定是否安排。



當局建議運用日常生活情境作為題材，舉例高小階段可選取購物、出行、學校生活；初中階段可以包裝設計優化問題、暖包評分問題，或預測香港旅客住宿需求等。



教育局公布，微調中小學數學科課程文件，加入「數學建模課程」。(資料圖片)

初中27/28學年先落實 中六可彈性處理

當局指，因應「數學建模課程微調」，修訂中小學數學科課程文件，要求高小至高中階段每學年安排約2至3小時的數學建模學習活動，以加強學生應用數學的能力。

有關修訂最快於27/28學年起，於中學中一至中三級落實；28/29學年起，小四至小六級和中四及中五級落實。中六級則可按校本情況彈性安排，縮減有關學習活動時數至1至2小時，或自行決定是否安排相關學習活動。學校亦可於上述學年前試行。

當局建議選取學生熟識的日常生活情境作為建模題材。（資料圖片)

以日常生活情況為活動設計題材

當局指，「數學建模」是一個運用數學知識和工具解決現實世界問題的過程，強調運用數學方式思考問題和分析數據。綜合中小學數學科相關文件建議，教師應配合學生數學能力選取學生熟識的日常生活情境作為建模題材。

在高小階段，教師選取諸如購物、出行、學校生活等；活動涉及的數學內容可涵蓋學生已學習的知識，不須局限於學生就讀年級。

初中階段，可以包裝設計優化問題、暖包評分問題，或預測香港旅客住宿需求等；讓學生更容易從生活經驗中建立對問題的理解。

高中可用不熟悉情境 如傳染病、土地應用等

高中階段，教師除了可選用學生在現實生活中熟悉的情境來設計問題外，亦可選擇學生不太熟悉的情境，例如傳染病、土地應用和植物生長等。

各文件亦特別提到針對人工智能輔助教學的指引，如高小階段，教師可運用人工智能來協助構思活動、整理數據、預測學生學習難點、製作相關學習資源等，以照顧學習者多樣性，從而提升學生的興趣和參與。教師須謹慎檢視人工智能的輸出，以確保教學質量和學生的學習成效。

可以人工智能協助教學 勿取代學生思考

高中階段，教師可引導學生運用人工智能協助進行數據整理和分析，以減省時間，讓學生更專注於問題理解、假設設定、變量關係探究及結果詮釋等思維過程。不過，文件提醒，教師必須留意不能讓人工智能取代學生進行思考。

是次課程微調並不涉及修改中小學數學課程的數學課題。（資料圖片）

不改動DSE數學科評核、全港性評核

當局建議，教師可善用數學科的課堂、為專題研習或跨學科學習而設的課堂，或其他合適課堂，以及配合其他學時，例如課後、試後活動時段等，進行數學建模學習活動。

而是次課程微調並不涉及修改中小學數學課程的數學課題，因此不影響現行教科書的使用；亦不會更動中學文憑考試數學科的評核，或其他全港性評核，例如中一入學前香港學科測驗和全港性系統評估。

為配合數學科「數學建模課程」微調的落實，教育局指，將為中小學數學教師提供各15小時證書課程；另設研討會供中小學分享實施「數學建模」的經驗及成果。