數字教育｜教局已設委員會檢視高中數理　重申明年擬定具體建議

今年《施政報告》提出促進數字教育，教育局副局長施俊輝於官方網誌撰文提到，重申明年會發表中小學數字教育發展藍圖，訂定推展數字教育的策略方案，又指當局已在課程發展議會下成立專責委員會，啓動檢視高中數理科目的課程結構及在整個課程當中的設置，計劃於明年擬定具體建議，「為更多高中學生同時修讀多個科學科目和數學科延伸部分創造有利條件」。



數字教育策略發展督導委員會於本年1月成立，為推展本港數字教育訂定方向。(資料圖片)

施俊輝表示，數字教育策略發展督導委員會於本年1月成立，為推展本港數字教育訂定方向，當局配合持續更新課程、加強教師專業培訓、優化數字教育基建配套，並加強與學界及創科機構聯繫。

他形容，過去一年，在各方的支持下，學界推展數字教育的氛圍愈見濃厚。舉例，他指，當局在去年底推出「『智』為學理」計劃，於初中科學科試行人工智能輔助教學。學界反應踴躍，超過220所公帑資助中學參與，各校獲發一筆過10萬元撥款。與此同時，「電子學習配套計劃」的第一批項目成果亦於6月發布給學校使用。

明年月再度辦數字教育周

展望2026年，教育局將會發表中小學數字教育發展藍圖，訂定推展數字教育的策略方案，包括優化中小學銜接的資訊和創新科技教育課程，以及訂定「人工智能素養」學習架構。我們會在明年初發布「電子學習配套計劃」的第二批項目成果，並於6月21至27日再度舉辦「數字教育周」，利用品牌效應推廣數字教育。此外，良好的數理教育是培育創科人才的關鍵。我們會在高中階段加強培育修讀科學及數學的學生，為學生高階科學和創科學習建立堅實基礎；亦已在課程發展議會下成立專責委員會，啓動檢視高中數理科目的課程結構及在整個課程當中的設置，並計劃於明年擬定具體建議，為更多高中學生同時修讀多個科學科目和數學科延伸部分創造有利條件。

