中大交叉數學科學院取錄14人　本地生僅佔3人　丘成桐稱看成績

中大新成立的「致真交叉數學科學院」，本學年開設8年制課程，招收資優數理人才跳級升學。校方指，首年已取錄14人，當中11人為非本地生，3人為本地生，整體比原擬定招收40名學生少。致真交叉數學科學院創院院長丘成桐解釋，學院數個月前成立，許多地區的學生仍未知悉學院，又指雖然收到不少申請，惟部份學生成績未達標，承認首學年未能錄取「希望得到嘅人數」，並強調收生須視乎學生成績。



原先計劃40人 最終較預期目標少一半

中大今年2月成立致真交叉數學科學院（見另稿），原擬每年招收40個學生，包括10個本地生、30個非本地生。校方今日公布只錄取14名學生。致真交叉數學科學院創院院長丘成桐受訪時提到學院有兩次招生，首次招生是聯同清華大學，共收逾千份申請、有400人參與考試，部份學生獲挑選到中大修讀課程。

被問及收生不足40人的原因，丘成桐解釋，學院數個月前成立，許多地區的學生仍未知悉學院，又指雖然收到不少申請，惟部份學生成績未達標，承認首學年未能錄取「希望得到嘅人數」。他強調收生須視乎學生成績，倘錄取能力較弱的學生，既會拖累他們，亦拖慢其他人進度，又說不能「寵壞」能力弱的學生。

料中美關係影響 明年收生大增

對於本地生比例較非本地生少，丘成桐強調並非硬性比例，倘港生願意修讀、成績達標，學院願意開放更多空間予他們。他又指，香港學生自80年代起較注重金融及其他學科，較少專注於數學科，加上數年前「香港暴動」事件，減低港生學習基礎學科的興趣。他說留意到近20年中國學生比港生有進步，又稱希望學院能改變港生對數學的既定觀念。

他預計明年學院會「大量增加」收生，相信在中美關係惡劣下，香港學生或較難赴美留學。他說學院訓練不比哈佛大學差，期望吸引他們留港升學，亦藉此改變中國及香港的數學前景，希望10年內成為最領先的國家或地區。

整個課程為期8年，招收中三至高中學生，首年在中大展開。丘成桐補充，兩年課程在中大進行、兩年在國內院校，此後部份人會到清華大學進修，修畢後可獲頒中大學士及博士學位。

學院亦會取錄通過入學預備要求，但無參加香港中學文憑試（HKDSE）或高考等地區或國家考試的資優生。今年15歲、來自湖南的周琛奕是首批學生之一，她說從小喜歡鑽研數學，抱着「試一試」的心態參與並通過考試，未來希望進行交叉學科的研究工作。

另一名16歲學生王厚元表示，從小在深圳讀書，初中開始接解相關數學學科。被問為何選擇來港升學，他說父親在港澳工作，自己受香港文化影響，在港讀書是一直以來的夢想，又稱未來希望從事人工智能相關的工作。

校長盧煜明致辭時表示，學院的成立象徵中大踏出重要一步，推動前端學術發展。他指數學是科學的基礎，期望學院能孕育高水平的科學家。

此外，中大今日舉行本科生入學典禮，今年一月初履新的盧煜明，首次以校長身份出席典禮。

