銅鑼灣白沙道鬧市中，三個巨型氣球懸掛在半空，吸引不少路人駐足打卡，作為「Merry Balloon Hong Kong 2026」預熱活動。它們分別是Snoopy、《芝麻街》的Cookie Monster（甜餅怪）及《海綿寶寶》比奇堡居民，預熱活動今日（27日）下午起起一連三日進行，除了巨型氣球外，現場更有攤位遊戲、特色餐飲及特色商品預覽等，入場費全免。



銅鑼灣白沙道鬧市中，有三個巨型氣球懸掛在半空，吸引不少路人駐足打卡。（湯致遠攝）

銅鑼灣白沙道鬧市中，有三個巨型氣球懸掛在半空，吸引不少路人駐足打卡。（湯致遠攝）

白沙道是一條狹窄的街道，突然有三個巨型氣球懸掛在半空，與兩旁的樓宇一樣高，格外吸睛。現場除了氣球外，還設有「1218」計時遊戲。參加者只要準確地在12.18秒按停計時器，有機會得到知名IP角色大獎，包括嘉頓《生命麵包》巨型毛公仔，以及大富翁主題流蘇毯。

咖啡美食是「Merry Balloon Park」的重要體驗之一，預熱活動特別帶來當中三個餐飲攤位，包括「咖啡呀唔該（Ah Jeng’s Coffee Club）」、「The Ice-Cream & Cookie Co.」和「香料案內所」 ，讓市民率先感受市集滋味。

三個氣球分別是《芝麻街》Cookie Monster、Snoopy及《海綿寶寶》比奇堡居民造型。（湯致遠攝）

三個氣球分別是《芝麻街》Cookie Monster、Snoopy及《海綿寶寶》比奇堡居民造型。（湯致遠攝）

三個氣球分別是《芝麻街》Cookie Monster、Snoopy及《海綿寶寶》比奇堡居民造型。（湯致遠攝）

今屆Merry Balloon Hong Kong邀請了20個潮流品牌，打造將於活動登場的知名IP的別注商品。預熱活動現場設有預覽，讓市民可先一睹其真身。

預熱活動旨在推廣「Merry Balloon Hong Kong 2026」。這個大型氣球市集將在下月18至27日於啟德體育園進行，一般門票即日起於快達票發售，組合套票則於KLOOK發售。