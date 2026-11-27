土木工程拓展署今日（27日）聯同運輸署及警務處介紹中九龍繞道九龍灣段時，宣布中九龍繞道九龍灣段12月6日上午7時通車，標誌全長12.5公里，貫通將軍澳、九龍東及九龍西的6號幹線全線開通。

在去年12月21日中九龍繞道油麻地段啟用後，啟德出口及連接啟德隧道、觀塘繞道一帶的分流路段設有多處雙白線，其中啟福道北行改為僅限專營巴士可直接前往觀塘繞道，即非巴士的車輛不能出啟德隧道後直上觀塘繞道往將軍澳等地，最初更常有車輛在未適應下違規切雙白線，險象橫生。

運輸署副署長／策劃及技術服務梁世豪今日指，預期中九龍繞道九龍灣段開通後，由油麻地段進入啟福道的車流會慢慢減少，認為有條件移除該段雙白線，但會待駕駛人士適應新路段，當實際車流下降後，就會改變。



中九龍繞道（九龍灣段）下星期日（6日）早上7時正式通車。（林曉儀攝）

中九龍繞道九龍灣段通車後，標誌6號幹線全線開通，土木工程拓展署表示，，繁忙時間由油麻地往來將軍澳市中心的車程，將由65分鐘大幅縮短至12分鐘。幹線連接將軍澳、九龍東和九龍西三個主要區域，包括將軍澳住宅及工業區、西九文化區、啟德發展區和九龍東商貿區等，優化地區連繫，促進人流物流，推動經濟。幹線開通亦能分流往來東、西九龍的車流，紓緩現有幹道、將軍澳及觀塘區的交通負荷。

中九龍繞道（九龍灣段）下星期日（6日）早上7時正式通車。（林曉儀攝）

啟德隧道在中九龍繞道油麻地段去年12月通車後，啟福道北行改為僅限專營巴士可直接前往觀塘繞道，其餘車輛須先駛入常怡道才能前往觀塘繞道，最初常有車輛在未適應下違規切雙白線。（Facebook 車cam L（香港群組）／KindLobster4666）

梁世豪今日在簡介會提及，中九龍繞道往觀塘方向的啟福道，在繞道油麻地段開通時設置一段雙白線，預期九龍灣段開通後，由中九龍繞道油麻地段進入啟福道的車流會慢慢減少， 認為有條件移除該段雙白線，但須待駕駛人士適應新路段，當實際車流下降後，始會改變。