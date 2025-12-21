中九龍繞道．有片｜方國珊實測九龍灣7分鐘抵西九　觀繞入或塞車

中九龍繞道（油麻地段隧道）今早（21日）10時通車。《香港01》記者今日與候任立法會議員方國珊實測由將軍澳出發，成為首批車經繞道前往西九高鐵站一帶，僅需15分鐘。其中由離開啟祥道進入啟德交滙處經繞道到西九高鐵站一帶，僅花大約7分鐘，全程順暢。



經啟福道進入隧道的行車線為滙合線，不少車在入口處要停車切線，導致過百米車龍。啟福道入口是觀塘道、觀塘繞道往中九龍繞道所使用的入口，故駕駛人士考慮選用新路時或要小心。



方國珊認為繞道西行方向的指示充足，但在西九一帶經中九龍繞道回程時有困難，無法找到入口。她認為當局要改善指示，又提醒駕駛者要多留意，否則「一行錯路就可能去到機場」。



《香港01》記者與方國珊今早在早上十時經啟祥道進入中九龍繞道。（倪清江攝）

《香港01》記者與方國珊今早在早上十時前到達啟祥道近啟德交滙處，入口處有多架車排隊。（倪清江攝）

《香港01》記者今日與候任立法會議員方國珊實測試行中九龍繞道。（倪清江攝）

方國珊：呢個6字等咗好耐

《香港01》記者今早九時多從將軍澳一帶出發，在早上十時前到達啟祥道近啟德交滙處，入口處已有多架車排隊，有交通警帶領車龍進入繞道，《香港01》記者排大約第十部車。

上天橋進入啟德交滙處的路牌，有6號幹線（即將軍澳跨灣連接路、將藍隊道與中九龍繞道）的標誌，方國珊感嘆稱：「呢個『6』字真係等咗我好耐啦」，稱由議員生涯開始，便知道會有6號幹線規劃，她進入繞道時亦表現興奮。

經啟祥道進入中九龍繞道時，左方的啟福道入口路線，排起過百米車龍。（倪清江攝）

西行方向左線有過百米車龍 因有匯合線

中九龍繞道西行方向入口除了啟祥道，亦包括啟福道，該入口是觀塘道、觀塘繞道出發車輛的必經之路，是入口的最左方線路。駛經啟祥道進入中九龍繞道時，左方的啟福道入口路線，排起過百米車龍。原因是該路為滙合線，車輛進入繞道時，必須與右線滙合，當右線有車時，必須停下等待切線。

值得一提的是，觀塘繞道連接將藍隧道，不少車流都是由將軍澳而來。未來中九龍繞道（九龍灣段隧道）會直駁將藍隧道出口，估計情況到九龍灣段通車時會有所舒緩。

由離開啟祥道進入啟德交滙處，到離開繞道到達連翔道，僅花了大約七分鐘，全程未見塞車，交通大致暢順。（倪清江攝）

由九龍灣7分鐘抵達西九龍 東行小心行錯路

方國珊的駕後感如何？她認為繞道西行方向的指示充足，但提到在西九一帶打算經中九龍繞道回程時有困難，認為當局要改善指示，又提醒駕駛者要多留意，否則「一行錯路就可能去到機場」。

明日是中九龍繞道通車首個工作日，方國珊建議駕駛人士要做足功課，又或可以先試路，避免臨急使用中九龍繞道時找不到路。（倪清江攝）

她又指，將軍澳的居民以往飽受觀塘繞道、亞皆老街等主要幹道塞車之苦，九龍繞道通車後可以節省不少時間，不論是去九龍西、新界，還是機場都快了不少。

中九龍繞道（油麻地段）12月21日通車。（鄭子峰攝）