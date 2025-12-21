中九龍繞道｜運輸策略籃圖即將公布　陳茂波：應用AI提升基建效能

中九龍繞道(油麻地段)今天（21日）早上正式通車。來往油麻地與啟德的車輛可選擇此直通路線，繁忙時段車程將可由30分鐘，大幅縮短至約5分鐘。財政司司長陳茂波表示這項基建工程規模龐大，但智能化、綠色和高效的交通基建網絡，有助於持續提升市民生活質素、促進社會和經濟發展，加強香港與內地特別是粵港澳大灣區的經濟融合。



他又表示，政府即將公布《運輸策略藍圖》，當中提及提升科技和人工智能的應用、推進自動駕駛車輛發展等，冀提升香港的交通網絡與城市管理能更智能化發展。



中九龍繞道（油麻地段）今早（21日）10時通車前，在九龍灣入口有車輛等候駛經。（鄭子峰攝）

指智能交通基建有助香港與內地經濟融合

陳茂波回顧中九龍繞道工程歷程，指其全長4.7公里，當中超過八成（即3.9公里）是地底隧道，走線途經240幢大樓的地底。為避開各種地基，工程最深要挖到地底150米，經過了2,400多次爆破。他稱，工程龐大，歷經規劃、設計、地區諮詢到施工，還透過工程，美化了社區環境、提供更多綠化休憩空間。

他強調，持續提升市民生活質素、促進社會和經濟發展，智能化、綠色和高效的交通基建網絡扮演重要角色；它也提升香港整體競爭力，包括加強香港與內地特別是粵港澳大灣區的經濟融合，是積極對接國家發展戰略的重要部分。

陳茂波指即將公布《運輸策略藍圖》，冀提升香港的交通網絡與城市管理能更智能化發展。（資料圖片）

《運輸策略藍圖》將公布 冀促城市管理智能化

陳茂波表示，會加快落實《香港主要運輸基建發展藍圖》中提出的一系列鐵路、主要幹道和智慧綠色集體運輸系統項目。道路網絡上，未來幾年主要項目，除了六號幹線餘下部分，還包括沙田T4號主幹路及北都公路等；鐵路網絡包括東涌線延線、小蠔灣站、屯門南延線、古洞站，以及洪水橋站等項目。

香港主要運輸基建發展藍圖。（財政長長長網誌）

他續指，即將公布《運輸策略藍圖》，當中包括提升科技和人工智能的應用、推進自動駕駛車輛發展、智慧公路管理、提升公交效率、提高與大灣區便捷的交通聯繫等方面。冀提升香港的交通網絡與城市管理能更智能化發展。