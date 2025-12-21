中九龍繞道｜城巴首架車通過　座上客冀將軍澳往油尖旺的士生意增

中九龍繞道（油麻地段）今早（21日）10時通車，城巴開篷巴士成第一輛由油麻地交匯處入口通過繞道的車輛，車上載有數十名巴士迷及市民見證通車一刻。座上客兼的士司機梁先生表示期待繞道已久，相信日後有更多將軍澳居民願意乘的士前往油尖旺一帶，「價錢唔貴仲平咁多」。



中九龍繞道（油麻地段）今早（21日）10時通車，城巴開篷巴士成第一輛由油麻地交匯處入口通過繞道的車輛，車上載有數十名巴士迷及市民見證通車一刻。（受訪者提供）

城巴安排一班開篷巴士，接載乘客體驗來回穿越中九龍繞道。巴士團早上9時半旺角出發，駛經繞道，往將軍澳隧道、跨灣大橋、將藍公路，再經繞道返回旺角。

繞道10時通車，乘客梁先生對於成為首批通過繞道的座上客感到十分驚喜。

個司機好努力，兜咗幾個圈夾啱時間咁入繞道，首架車入繞道真係估唔到。 梁先生

城巴接載一批巴士迷，成為中九龍繞道（油麻地段）通車後，第一輛由油麻地交匯處入口駛經新路的車輛。（城巴提供相片）

該輛城巴由多個騎電單車的交通警員帶領下，成為首輛由油麻地經繞道駛往九龍灣的車輛。車上數十名巴士迷及市民高舉手機，拍下這歷史性的一刻。駛入油麻地段隧道時，更有人歡呼。

梁先生表示期待繞道已久，他本身是一位的士司機，希望繞道帶動更多人跨區乘的士。

相信呢條繞道都帶動咗好多將軍澳嘅人願意搭的士出旺角尖沙咀，價錢唔貴仲平咁多 梁先生

城巴由多個騎電單車的交通警員帶領下，成為首輛由油麻地經繞道駛往九龍灣的車輛。（城巴提供圖片）

城巴周一起開辦機場快線A28X

城巴將於12月22日開辦機場快線A28X，提供清晨班次，方便將軍澳、調景嶺、尚德及日出康城乘客出行。新路線將於每個工作日（星期一至五）提供服務，發揮將藍公路及中九龍繞道的優勢，由日出康城上車最快45分鐘便可直達機場。

城巴預計，中九龍繞道通車有助減輕中九龍地區的交通負荷，途徑龍翔道、亞皆老街、太子道西、漆咸道北或界限街等路線，例如20、20A、793號線，將有望受惠於縮短行車時間，進而提高公共交通效率。此外，城巴計劃於中九龍幹線及T2主幹道全面通車後，安排往返將軍澳工業邨及長沙灣的路線795號線行經繞道。