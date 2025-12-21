中九龍繞道．有片｜直擊首批車九龍灣等候駛經油麻地段　巴士排頭

中九龍繞道（油麻地段）今早（21日）10時正式通車，經繞道由油麻地前往九龍灣的車程，由30分鐘縮短至5分鐘；九龍灣來往西九龍公路，預計行車距離7公里，需時約7分鐘。在九龍灣入口，未到10時已有多架車輛排隊，排最頭的是兩架巴士。通車後流較多，出入口未見有塞車。至10時10分，第一批由油麻地出發的車輛抵達啟德。



中九龍繞道（油麻地段）今早（21日）10時正式通車，在九龍灣入口，未到10時已有多架車輛一早排隊。（董素琛攝）

在中九龍繞道九龍灣入口，早上10時前已有多架車輛排隊，排最頭的是城巴及九巴。據運輸及物流局局長陳美寶，該班次為期間限定的特別班次，接載一批巴士迷率先通過繞道。10時通車後，經中九龍繞道前往西九方向的車流較多，未見有塞車。

到大約10時10分，第一批由油麻地出發的車輛抵達啟德。

中九龍繞道（油麻地段）12月21日早上10時通車前，運輸及物流局局長陳美寶與一眾新舊議員及行政會議非官守成員率先坐開篷巴士途經繞道。（鄭子峰攝）

繞道貫通油麻地至九龍灣

中九龍繞道（油麻地段）通車初時不需收費，並會於2026年中九龍繞道包括九龍灣段全線通車時，才開始實施收費。其西面出入口連接油麻地交匯處，駕駛者可經海寶路、西九龍公路及連翔道，來往西區、葵涌、大嶼山、長沙灣、油麻地及尖沙咀等各區。

至於東面出入口則接駁啟德交匯處及九龍灣道路網，駕駛者可經承啟道、啟祥道及啟福道，來往啟德體育園、九龍灣、觀塘及啟德郵輪碼頭等。

中九龍繞道（油麻地段）開通時不需收費，並會於2026年中九龍繞道包括九龍灣段全線通車時，才開始實施收費。（中九龍繞道（油麻地段）網頁圖片）

中九龍繞道（油麻地段）全長4.7公里，採用雙程三線分隔車道的設計，車速限制為每小時80公里。經繞道由油麻地前往九龍灣的車程，由30分鐘縮短至5分鐘；由九龍灣啟祥道往西九龍公路近奧運站，預計行車距離7公里，需時約7分鐘。

由九龍灣啟祥道往西九龍公路近奧運站，預計行車距離7公里，需時約7分鐘。（路政署網站截圖）

▼ 中九龍繞道駕駛指南 ▼

