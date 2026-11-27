警方今日（27日）公布，今年10月1日至11月24日共處理了30宗網絡安全事故個案，主要牽涉零售業，最大的一宗個案涉及約100萬名客戶個人資料外泄。



警方指，騙徒取得大量客戶資料後，就會與受害人聯絡，利用原應只有客戶和機構兩方知道的訂單資料等獲取受害人的信任，指示點擊假連結或下載假應用程式，從而騙取受害人的銀行密碼、一次性密碼及信用卡資料。警方強調，即使來電者自稱客服人員，並能說出個人資料或詳細訂單資料，並不代表其身份屬實，仍有可能是騙徒，提醒市民應透過有關企業或機構的官方渠道確認真偽。



警方今日（27日）公布，今年10月1日至11月24日共處理30宗網絡安全事故個案，主要牽涉零售業，最大的一宗個案涉及約100萬名客戶個人資料外泄。（張智浩攝）

警方今日（27日）公布，今年10月1日至11月24日共處理30宗網絡安全事故個案，主要牽涉零售業，最大的一宗個案涉及約100萬名客戶個人資料外泄。（張智浩攝）

警方今日（27日）公布，今年10月1日至11月24日共處理30宗網路安全事故個案，主要牽涉零售業，當中14宗涉及勒索軟件，11宗涉及API（應用程式介面）漏洞入侵，另外5宗涉及網絡釣魚等。30宗個案中，有14宗因企業未能及時更新系統、遠端登入被利用及登入憑證泄漏後被入侵，隨後被勒索軟件攻擊。另外16宗是系統問題被黑客入侵，有11宗涉及API被入侵，影響最大的一宗個案涉及約100萬名客戶個人資料外泄。

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠解釋，騙徒取到客戶資料後會向受害人訛稱訂單出現問題，誘騙其點擊假連結或下載假應用程式，從而騙取信用卡資料。（張智浩攝）

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠解釋，騙徒取到客戶資料後會向受害人訛稱訂單出現問題，誘騙其點擊假連結或下載假應用程式，從而騙取信用卡資料。（張智浩攝）

接連爆出個人資料外泄事故，近日亦有不少市民在網上表示收到客服來電，更能提供其個人資料及訂單號碼，真假難分，隨時不慎中招。

警方解釋，騙徒取到大量的客戶的姓名、電話號碼、購物紀錄、送貨地址等資料後，就會與受害人聯絡，利用原應只有客戶和機構兩方知道的訂單資料等獲取受害人的信任，再訛稱訂單出現問題，例如有關零售的就聲稱貨品質素有問題需緊急回收，或系統出錯有缺貨，甚至假扮航空公司指航班取消等。其後騙徒會再誘騙市民點擊假連結或下載假應用程式，從而騙取受害人的銀行密碼、一次性密碼、信用卡資料，最終目的均為盜用其信用卡或銀行存款。

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠提醒市民，即使對方能說出個人資料也不代表對方為客服人員，有懷疑應透過官方渠道確認真偽。（張智浩攝）

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠提醒市民，即使對方能說出個人資料也不代表對方為客服人員，有懷疑應透過官方渠道確認真偽。（張智浩攝）

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠提醒市民，正常退款手續不會向市民索取銀行密碼或驗證碼，若涉及退款或銀行等手續，市民都應該提高警惕，並透過官方渠道確認真偽。她強調，即使對方能夠精準地說出個人資料，甚至訂單資料詳情，即使剛剛下訂單，並不代表對方就是該公司的真實客服人員或代表企業。

許綺惠建議，市民應密切留意銀行交易紀錄，設定轉賬上限，並啟用雙重認證。市民若有懷疑，可利用「防騙視伏器」檢查網站和該電話號碼是否安全，亦可致電18222與反詐騙協調中心人員聯絡。

香港網絡安全事故協調中心資訊保安顧問吳宇安提醒市民若受資料外泄事故影響，應及時更改涉事帳戶及重用的密碼。（張智浩攝）

香港網絡安全事故協調中心資訊保安顧問吳宇安提醒市民，要時刻保護個人資料，並警惕任何通訊，不要只依憑個人資料判斷真偽，必要時透過官方渠道確認真偽，切勿隨意或在壓力下點擊連結、開啟不明附件或透露一次性密碼，亦可時刻留意自己是否為資料外泄事故的受影響人士，若受資料外泄事故影響，應及時更改涉事帳戶及重用的密碼。