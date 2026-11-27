資料外泄頻生 警籲提防假冒客服核實真偽：講到你嘅資料唔代表真
警方今日（27日）公布，今年10月1日至11月24日共處理了30宗網絡安全事故個案，主要牽涉零售業，最大的一宗個案涉及約100萬名客戶個人資料外泄。
警方指，騙徒取得大量客戶資料後，就會與受害人聯絡，利用原應只有客戶和機構兩方知道的訂單資料等獲取受害人的信任，指示點擊假連結或下載假應用程式，從而騙取受害人的銀行密碼、一次性密碼及信用卡資料。警方強調，即使來電者自稱客服人員，並能說出個人資料或詳細訂單資料，並不代表其身份屬實，仍有可能是騙徒，提醒市民應透過有關企業或機構的官方渠道確認真偽。
警方今日（27日）公布，今年10月1日至11月24日共處理30宗網路安全事故個案，主要牽涉零售業，當中14宗涉及勒索軟件，11宗涉及API（應用程式介面）漏洞入侵，另外5宗涉及網絡釣魚等。30宗個案中，有14宗因企業未能及時更新系統、遠端登入被利用及登入憑證泄漏後被入侵，隨後被勒索軟件攻擊。另外16宗是系統問題被黑客入侵，有11宗涉及API被入侵，影響最大的一宗個案涉及約100萬名客戶個人資料外泄。
接連爆出個人資料外泄事故，近日亦有不少市民在網上表示收到客服來電，更能提供其個人資料及訂單號碼，真假難分，隨時不慎中招。
警方解釋，騙徒取到大量的客戶的姓名、電話號碼、購物紀錄、送貨地址等資料後，就會與受害人聯絡，利用原應只有客戶和機構兩方知道的訂單資料等獲取受害人的信任，再訛稱訂單出現問題，例如有關零售的就聲稱貨品質素有問題需緊急回收，或系統出錯有缺貨，甚至假扮航空公司指航班取消等。其後騙徒會再誘騙市民點擊假連結或下載假應用程式，從而騙取受害人的銀行密碼、一次性密碼、信用卡資料，最終目的均為盜用其信用卡或銀行存款。
網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠提醒市民，正常退款手續不會向市民索取銀行密碼或驗證碼，若涉及退款或銀行等手續，市民都應該提高警惕，並透過官方渠道確認真偽。她強調，即使對方能夠精準地說出個人資料，甚至訂單資料詳情，即使剛剛下訂單，並不代表對方就是該公司的真實客服人員或代表企業。
許綺惠建議，市民應密切留意銀行交易紀錄，設定轉賬上限，並啟用雙重認證。市民若有懷疑，可利用「防騙視伏器」檢查網站和該電話號碼是否安全，亦可致電18222與反詐騙協調中心人員聯絡。
香港網絡安全事故協調中心資訊保安顧問吳宇安提醒市民，要時刻保護個人資料，並警惕任何通訊，不要只依憑個人資料判斷真偽，必要時透過官方渠道確認真偽，切勿隨意或在壓力下點擊連結、開啟不明附件或透露一次性密碼，亦可時刻留意自己是否為資料外泄事故的受影響人士，若受資料外泄事故影響，應及時更改涉事帳戶及重用的密碼。