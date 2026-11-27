本港10月初至今，至少18間本地機構曾出現網絡安全或資料外泄事故。香港網絡安全事故協調中心主管李子圖今日（27日）在電台節目表示，相信近月網絡事故增加與AI有關，他解釋以往需用收費工具進行掃描，但近期有坊間人士生成工具，只要能提供域名（Domain）或範圍，黑客便會透過AI代理掃描漏洞。



他指，數月前確實出現一部批相關系統，普通人接觸到這些工具都能掃描，繼而降低網絡攻擊門檻。他認為，近期絕對有機會因AI代理掃描出更多漏洞，令攻擊變多，同時因機構對事故通報意識提高，一旦發生事故便通報，形容雙向因素所致。



香港網絡安全事故協調中心主管李子圖。（資料圖片／董素琛攝）

網絡安全事故協調中心：第三季網絡事故按年增15％

香港網絡安全事故協調中心主管李子圖在電台節目《千禧年代》表示，高度關注近日連串事故，尤其城市售票網涉100萬用戶，可見影響範圍廣泛。他表示，中心於2025年錄得1.58萬宗網絡保安事故，按年升27%，創歷年新高，當中包括資料外泄、網絡釣魚等；今年第三季亦錄得4404宗，按年增15％，估計今年數字會與去年相若，反映網絡攻擊頻率上升。

個人資料私隱專員公署。（資料圖片／夏家朗攝）

黑客攻擊高度自動化甚至「產業化」

李子圖分析原因有三，首先是企業數碼轉型加快，同時黑客攻擊高度自動化甚至「產業化」，不少公司除了設網站，亦設應用程式、雲端服務等，如同「一間屋有好多道門」，黑客透過AI全日24小時無間斷掃描，若其中一道門無鎖，數分鐘便會找出漏洞。

第二，系統之間的連結愈來愈複雜，很多服務要透過應用程式介面（API）與內部系統交換資料， 一旦API存取權限太大、系統無及時被更新，很容易被黑客攻破。第三是供應鏈攻擊增加，不少機構採用第三方供應商系統，黑客會將其視為跳板，一旦其中一環節被攻破，便產生連鎖效應，同時波及數間應用同一服務的機構。

建議機構進行基本防禦及定期檢查

李子圖指，除了涉及機構系統未及時更新、沒有啟用多重身份認證等原因，中心亦留意到有機構長期保存大量、而不需要的敏感資料，一旦發生事故，影響更大，建議機構進行基本防禦和定期檢查。如市民懷疑資料被外泄，要核實受影響範圍及更改密碼，亦要持續監察身份有否被盜用，如錢包有否不明交易、身份證有否被申請電話服務等。

吳傑莊。（資料圖片／黃浩謙攝）

吳傑莊：私隱署如「無牙老虎」 倡設定時通報機制及罰則

立法會議員吳傑莊在同一節目指，世界各地都出現網絡攻擊情況，不單是香港，而大部份中小型企業的網絡安全意識未必足夠。他形容，私隱專員公署如同「無牙老虎」，向機構發出「整改令」後，「之後就無事發生」，惟市民已資料已被外洩，只能循民事追討，但過程非常困難。

他建議改善法例，例如設定時通報機制和罰則，強調罰則並非增加企業成本，而是逼使其撥資源保障系統，或推動網絡安全保險，保險公司也會要求其做好「網絡體檢」。 他又指，針對系統進行防滲透測試，由於商業化收費，窒礙企業發展，期望政府可提供相關支援。