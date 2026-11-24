近月接連有多間機構涉客戶資料外泄，由航空及電器零售業，擴展至其他零售及金融等多個行業。個人資料私隱專員公署在網站發文，提醒機構及市民均要小心黑客作為，機構應加強保護電腦網絡，市民亦要提防「精準詐騙」，以免導致個人財產損失。



個人資料私隱專員公署。（資料圖片／夏家朗攝）

呼籲機構加強網路保安 發生事故時迅速通報

私隱專員公署發文提醒，所有機構不論規模或行業，均應未雨綢繆，提高網絡安全意識，定期檢視數據保安系統，評估資料保安風險，並適時採取資料保安措施，加強數據安全及防範資訊系統遭受惡意攻擊。

私隱署建議機構保護電腦網絡，例如防火牆及反惡意軟件應用並程式。此外，應定期進行保安漏洞評估及滲透測試，及時安裝系統及軟件更新。為減低未經授權存取的風險，機構應利用防火牆將資料伺服器與網頁伺服器分隔，並加強第三方服務供應商的管理。

為免受黑客入侵，私隱專員公署呼籲機構啟用多重認證、訂定存取權限，持續監察系統及制定應變計劃，確保事故發生時能夠迅速處理及通報，而且，在適時地銷毀不必要或已過期的個人資料。

為免受黑客入侵，私隱專員公署呼籲機構啟用多重認證、訂定存取權限，持續監察系統及制定應變計劃。（資料圖片）

提防「精準詐騙」 切勿披露敏感資料

私隱專員公署提醒市民提防「精準詐騙」，近日騙徒可能利用外洩的個人資料製作逼真的釣魚訊息或電郵，或冒充相關機構職員或客服，向受外洩事故影響客戶「精準詐騙」。他們利用外洩的購物資料或航班資料，訛稱可以安排退貨或退款，誘使市民提供銀行戶口號碼、信用卡號碼及密碼或轉帳。

公署又提醒，若接獲任何自稱機構職員或客服的來電、短訊或電郵，就訂單、機票或服務事宜作出跟進時，應提高警惕，在來電者要求提供個人資料或付款前，應「停一停、諗一諗」。若遇到可疑轉帳要求，切勿隨便向他人披露銀行帳號、信用卡號碼及密碼等敏感資料。